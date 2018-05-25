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Парк «Сокольники» приглашает юных москвичей отметить День защиты детей
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Парк «Сокольники» приглашает юных москвичей отметить День защиты детей 

Управа района Сокольники 2 часа назад
Фото: Управа района Сокольники
Организаторы подготовили разнообразные полезные и увлекательные забавы для самых маленьких гостей парка.
Как отметили в пресс-службе парка, в течение двух дней на площадке мероприятия пройдут детская дискотека с любимыми песнями из мультфильмов и веселыми мелодиями, под которые все желающие смогут потанцевать на открытом воздухе.
Развлекать детвору будут аниматоры в образе капитана Джека Воробья и его подруги, а также герои мультфильма «Щенячий патруль», с которыми можно сфотографироваться на память.
В программе также спортивные и познавательные мастер-классы, полуторачасовые тренировки по лыжероллерному спорту с профессиональными спортсменами, уроки по рисованию с художниками.
Ребят научат основам рисования с использованием разных материалов — красок, фломастеров, карандашей. Также дети распишут кружки, которые смогут забрать с собой и порадовать близких.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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