Парк «Сокольники» приглашает юных москвичей отметить День защиты детей

Организаторы подготовили разнообразные полезные и увлекательные забавы для самых маленьких гостей парка.

Как отметили в пресс-службе парка, в течение двух дней на площадке мероприятия пройдут детская дискотека с любимыми песнями из мультфильмов и веселыми мелодиями, под которые все желающие смогут потанцевать на открытом воздухе.

Развлекать детвору будут аниматоры в образе капитана Джека Воробья и его подруги, а также герои мультфильма «Щенячий патруль», с которыми можно сфотографироваться на память.

В программе также спортивные и познавательные мастер-классы, полуторачасовые тренировки по лыжероллерному спорту с профессиональными спортсменами, уроки по рисованию с художниками.

Ребят научат основам рисования с использованием разных материалов — красок, фломастеров, карандашей. Также дети распишут кружки, которые смогут забрать с собой и порадовать близких.