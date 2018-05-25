Юные артисты Дома культуры «Солнечный» выступят в Курилове

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Вокальные и хореографические коллективы Дома культуры «Солнечный» в поселке Курилово выступят с отчетным концертом на сцене учреждения 26 мая.

— Это будет продолжительное мероприятие. Концерт займет около двух часов. Зрителей ждут номера народного ансамбля и восточные танцы. Воспитанники коллективов нашего учреждения продемонстрируют публике результаты, которых они достигли, благодаря упорным занятиям в течение уходящего учебного года, — рассказала методист Дома культуры «Солнечный» в поселке Курилово Елена Пошуйкина.

Концерт пройдет по адресу: поселение Щаповское, поселок Курилово, улица Центральная, дом №32.