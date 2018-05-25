Фанаты «Звездных Войн» уже в 2019 году смогут попасть в тематический парк развлечений по мотивам картины

Поклонники «Звездных Войн» не могут спокойно уснуть с лета 2015 года, когда Боб Айгер объявил о намерении Disney построить тематические уголки вселенной джедаев и ситхов в двух своих парках. Во вторник в блоге компании Скотт Троубридж, руководитель креативного департамента Walt Disney Imagineering, назвал примерные даты открытия. «360» расскажет подробности о новых парках развлечений.

Тематические зоны площадью в 5,5 гектаров станут самыми большими, из когда-либо построенных компанией. Они откроют свои шлюзы летом 2019 в Анахайме (штат Калифорния США), а осенью того же года завершится строительство в Орландо (штат Флорида, США). Несмотря на то, что конкретные даты не назывались, весьма вероятно, что открытие секции в Анахайме будет приурочено к выставке официального фан-клуба Disney D23, намеченной на август 2019.

В марте появилось видео со стройплощадки, постепенно обретающей форму территории. Детальный макет будущего проекта Disney показала на выставке D23, прошедшей в июле 2017.

Тематическая зона перенесет посетителей на планету Батуу, форпост на внешней границе исследованных галактик, во времена завязки новой трилогии.

«Когда-то Батуу был оживленным торговым портом, но, с изобретением путешествий в гиперпространстве, потерял свою значимость. Удаленность от основных торговых артерий сделала его идеальным местом для тех, кто не любит суету и контроль центральных планет: контрабандистов, наемников, тертых авантюристов, ищущих работу; людей, которые не хотят быть найдены, в общем-то, самых интересных ребят», — рассказывал Скотт Троубридж.

Посетители смогут посетить масштабные аттракционы, а персонажи предложат развлечения для самых преданных фанатов. Как объяснил один из разработчиков, Аса Калама: «Для тех, кто захочет погрузиться в окружающий мир поглубже, будет куча возможностей. Они смогут поддержать Сопротивление, ввязаться в сомнительное дельце с контрабандистом, ну или если им больше по душе Первый Орден — вступить в его ряды».

Также будут доступны два масштабных интерактивных аттракциона. В одном из них посетители смогут отправиться в опасное путешествие на «Тысячелетнем соколе», и да оградит их Сила от пренебрежительного отношения к культовому кораблю: все действия в парке будут иметь последствия, и, если Сокол вернется с задания значительно поврежденным, некоторые персонажи могут отнестись к этому весьма эмоционально. Второй кинет фанатов в самое пекло боя между Первым Орденом и Сопротивлением. Скучно точно не будет.

Компания Disney выкупила франшизу у Джорджа Лукаса в 2012 году за четыре миллиарда долларов. С тех пор были выпущены четыре полнометражных фильма.