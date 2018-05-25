Юлия Савичева показала неожиданный талант

Финалистка «Фабрики звезд» не только обладает отличными голосовыми данными, но и художественным талантом. Юлия показала свои способности поклонникам, выложив в Инстаграм несколько этапов работы над портретом своей племянницы.

Несмотря на то, что оригинал подписчики звезды увидеть не могли, многих поразила реалистичность получившегося портрета. Юлия сообщила, что в работе ей пригодился набор карандашей, подаренных поклонниками.

Подписчики засыпали Савичеву комплиментами: «Очень красивый портрет, особенно интересны тени и цветовая гамма. Продолжайте дальше рисовать, у Вас очень хорошо получается», «Просто нет слов, как это талантливо! Не бросайте!»