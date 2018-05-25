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Развитие Российского движения школьников обсудили в «Смене» в Анапе
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Развитие Российского движения школьников обсудили в «Смене» в Анапе 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
22 мая Всероссийский детский центр «Смена» посетила директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», ответственный секретарь Координационного совета Российского движения школьников Алиса Крюкова. Триста юных медийщиков образовательной программы «РДШ в эфире» задали гостье свои вопросы и обсудили перспективы развития РДШ. Юных медийщиков интересуют многие вопросы: «Как создавалась эмблема РДШ?», «Планируется ли создание пятого направления?», «Ждать ли сотрудничества с детскими организациями других стран?» и другие.
Алиса Крюкова поделилась с ребятами перспективами развития Российского движения школьников и особенностями совместных проектов с Всероссийским детским центром «Смена»:
«ВДЦ «Смена» — один из самых важных партнеров Российского движения школьников, еще 2 года назад мы решили с руководством «Смены», что образовательная программа «РДШ в эфире!» будет проходить именно здесь, надеемся, что наше сотрудничество продолжится и позже. Смена «РДШ в эфире» признана одной из самых удачных, на нее огромный конкурс. В дальнейшем мы планируем создать совместный волонтерский проект, чтобы педагоги, которые проходили обучение по направлению подготовки РДШ, приезжали на практику в ВДЦ «Смена».
Во время встречи на площадке центра работают юные медийщики. Алиса Крюкова рассказала им о главных качествах и принципах настоящего журналиста.
«Я состою в городском штабе РДШ в городе Санкт-Петербурге, мы снимали сюжет о мероприятии, чтобы попасть на смену «РДШ в эфире!». На встрече с Алисой Крюковой меня волновал вопрос, как доходчиво объяснить родителям, что такое РДШ и какие цели у нашего движения», — рассказала Алена Вовк из Санкт-Петербурга.
В течение двух недель участники программы «РДШ в эфире!» развивают информационно-медийные компетенции, необходимые на современном этапе развития журналистики и детских пресс-центров, посещают профильные мастер-классы и практикумы.
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