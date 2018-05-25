Более сотни рабочих мест для подростков организовали в СВАО

Как сообщила представитель ГКУ города Москвы «Центр занятости молодежи» Наталья Пастухова в ходе заседания окружной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая прошла в префектуре округа, кроме заработной платы все школьники будут получать доплату из городского бюджета.

Она отметила, что программа летнего трудоустройства популярна у подрастающего поколения: на сегодняшний день уже 290 человек изъявили желание поработать в дни летних каникул.

В свою очередь, и.о. префекта Юлия Гримальская предложила активнее привлекать к работе подростков, стоящих на учете КДНиЗП, а также ребят из неблагополучных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

— Уверена, что для таких ребят это будет хорошая возможность и заработать, и получить опыт общения в трудовом коллективе, — подчеркнула Гримальская.

Стоит отметить, что ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» также готово взять ребят на работу: для них планируется организовать десять рабочих мест. (иб)