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Более сотни рабочих мест для подростков организовали в СВАО
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Более сотни рабочих мест для подростков организовали в СВАО 

Управа района Лосиноостровский 30 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Как сообщила представитель ГКУ города Москвы «Центр занятости молодежи» Наталья Пастухова в ходе заседания окружной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая прошла в префектуре округа, кроме заработной платы все школьники будут получать доплату из городского бюджета.
Она отметила, что программа летнего трудоустройства популярна у подрастающего поколения: на сегодняшний день уже 290 человек изъявили желание поработать в дни летних каникул.
В свою очередь, и.о. префекта Юлия Гримальская предложила активнее привлекать к работе подростков, стоящих на учете КДНиЗП, а также ребят из неблагополучных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
— Уверена, что для таких ребят это будет хорошая возможность и заработать, и получить опыт общения в трудовом коллективе, — подчеркнула Гримальская.
Стоит отметить, что ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» также готово взять ребят на работу: для них планируется организовать десять рабочих мест. (иб)
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