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Поэтесса Елена Глазкова побывала в гостях у школы №1095
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Поэтесса Елена Глазкова побывала в гостях у школы №1095 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
«Как известно, любая книга начинается с писателя. Его фантазия заставляет нас грустить, радоваться, рассуждать, думать. Очень хорошо, когда есть возможность встретиться с писателем, познакомиться с человеком, который умеет оживлять свои мысли и мечты. Особенно интересны творческие встречи для детей. Встреча детских писателей с учащимися состоялась в школьном музее боевой славы 330-й стрелковой дивизии», — говорится в сообщении.
По словам педагогов, целью мероприятия являлось знакомство с творчеством детских писателей и популяризация чтения. (вт)
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