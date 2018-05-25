«#KidsParty Лимонад» с Катей Адушкиной

В преддверии летних каникул вас ждет новая вечеринка от создателей проекта #KidsParty. Яркое, заряжающее энергией шоу для подростков в одном из самых модных концертных залов Москвы — «#KidsParty Лимонад» с Катей Адушкиной В «AdrenalinStadium»!

Катя Адушкина — популярный среди подростков и один из позитивнейших видеоблогеров Рунета, участница одной из самых известных танцевальных команд России.

Катя, известная миллионам YouTube-пользователей и часто называемая самым успешным блогером-подростком России, недавно выпустила клип на песню «Лимонад», который набрал 6 000 000 просмотров за первые две недели после выхода.

На предстоящем мега модном шоу Катя Адушкина представит свои песни и, как всегда, порадует зрителей зажигательными хореографическими номерами.

Вместе с Катей на дискотеку придут ее друзья — знаковые медиаперсоны, кумиры современных подростков.

В ПРОГРАММЕ:

· Песни и зажигательные танцевальные номера от Кати Адушкиной

· Танцевальный проект ZHIVAGOFLASHMOB

· DJ LOONA

· Лазерно-световое шоу · Танцевальный мастер-класс от Кати Адушкиной

· Стильные ведущие

· Самая актуальная музыка

· Известные участники социальной сети Musical.ly · Фотосессия с Катей Адушкиной для победителей конкурсов.

· Конкурсы и розыгрыши призов.

· Сюрпризы! Много сюрпризов!

«#KidsParty» — это принципиально новый формат развлечений для школьников, праздник, который Ваши дети будут ждать и долго обсуждать, дискотека с элементами шоу и интерактивами, все самое модное и любимое современными подростками! «#KidsParty» дает школьникам 9-16 лет возможность быть в тренде и отлично провести время, пообщаться на настоящей клубной вечеринке, стать звездами танцпола и быть в центре внимания сверстников!

DJ Loona и, уже полюбившиеся нашим гостям, ведущие никому не дадут остаться в стороне. На наших дискотеках танцуют и участвуют в интерактивах даже самые стеснительные гости.

«#KidsParty» — социально значимое мероприятие, обеспечивающие подрастающему поколению возможность для общения, отдыха и реализации своих интересов в безопасной и позитивной обстановке.

Клуб Adrenaline Stadium Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 17 27 мая. Начало в 14:00, длительность — 2 часа 30 минут