Петербург получит новый речной пассажирский вокзал

На ПМЭФ-2018 подписано соглашение между Петербургом и Евразийским банком развития о создании в городе нового речного пассажирского вокзала. Документ подписали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов

Проект предусматривает создание не только причалов и вокзального комплекса, но и благоустройство территории вокруг нового вокзала с устройством променада по набережной Невы. Планируемый объем инвестиций — 2,12 млрд рублей.

Андрей Бельянинов заявил, что Евразийский банк развития готов участвовать и в других инвестиционных проектах Санкт-Петербурга, в том числе в развитии транспортной инфраструктуры.