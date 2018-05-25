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Петербург получит новый речной пассажирский вокзал
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Петербург получит новый речной пассажирский вокзал 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
На ПМЭФ-2018 подписано соглашение между Петербургом и Евразийским банком развития о создании в городе нового речного пассажирского вокзала. Документ подписали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов.
Проект предусматривает создание не только причалов и вокзального комплекса, но и благоустройство территории вокруг нового вокзала с устройством променада по набережной Невы. Планируемый объем инвестиций — 2,12 млрд рублей.
Андрей Бельянинов заявил, что Евразийский банк развития готов участвовать и в других инвестиционных проектах Санкт-Петербурга, в том числе в развитии транспортной инфраструктуры.
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