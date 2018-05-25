«Танцы томительного обнажения»: 8 звезд стриптиза со всего мира

Танцы под музыку с раздеванием были популярны в Древней Индии, Риме, Египте и Греции. В XIX веке появились варьете, где девушки могли обнажить лишь полоску кожи от чулка до короткой юбки (более смелые танцовщицы получали не только овации, но и серьезные штрафы). Особую популярность стриптиз и бурлеск получили в годы войны. Желая ободрить солдат, девушки придумали «танцы томительного обнажения».

К концу XX века шоу разделились на три группы: бурлеск (эротическое шоу с цирковыми номерами), стриптиз и полдэнс — спортивные танцы около пилона. И в каждой сфере есть звезды и легенды.

Лили Сент Кир (1918−1999) Лили Сент Кир — одна из первых стриптизерш, прославивших жанр бурлеска. Красотка по имени Уиллис Мари Ван Шаак, мечтая о карьере танцовщицы, перебралась из Миннесоты в Голливуд.

Ей удалось попасть в стрип-клуб в Сан-Франциско и поставить несколько собственных номеров. В одном из своих самых успешных шоу она лежала в огромном бокале с шампанским. Позже этот элемент позаимствовали Дита фон Тиз и Бейонсе для клипа Naughty Girl.

Слава пришла к Лили в 40-х годах, когда бурлеск стал особенно востребован в США — война и отголоски Великой депрессии заставляли людей искать отдушину в вечеринках и красивых девушках. Известность Лили получила благодаря не только зажигательным шоу, но и скандальному характеру.

Таблоиды писали о ее многочисленных интрижках с известными мужчинами (она была замужем шесть раз), попытках самоубийства и судебных разбирательствах. Католическая церковь не раз жаловалась на танцовщицу в суд, заявляя, что ее шоу «распространяют неприятный запах сексуального безумия». Лили оспаривала эти заявления и своим обаянием подкупила высшую власть: ее не арестовали, но театр, в котором девушка выступала, все-таки пришлось закрыть.

Уйдя со сцены, королева бурлеска (именно так Лили именовали поклонники) занялась дизайном нижнего белья и костюмов для стриптиза.

Блейз Старр (1932−2015) Ее история — классическая американская мечта. Работа официанткой в захолустном американском городке, карьера стриптизерши, связь с государственным чиновником и мемуары — все это было в жизни красотки.

Фанни была одной из 12 детей, ее религиозная семья жила в деревушке в штате Вирджиния. В 15 лет она сбежала из дома и перебралась в Вашингтон, где начала работать в магазине пончиков. Там на нее обратил внимание менеджер одного из стрип-агентств.

«В семье мне внушили, что любые танцы — это грех. Я понятия не имела о том, что такое стриптиз. Мысль о том, что кто-то увидит мой пупок, меня пугала», — писала позже Блейз Старр в автобиографии. Несмотря на страх, девушка рискнула.

Менеджер Ред Снайдер дал Фанни не только новое место работы, но и имя: отныне она называла себя Блейз Старр — «Пламенная звезда». Стриптизерша начала путешествовать, выступая в клубах с собственными номерами, и стала невероятно популярна по всей Америке. Одним из самых ярких ее номеров стал трюк «Взрывающийся диван», в середине которого из дивана начинал валить дым.

В 1950 году состоялась знаменательная встреча с Эрлом Лонгом — губернатором штата Луизиана. В тот момент Эрл был женат, а Блейз разводилась, однако это не помешали их роману, который длился вплоть до смерти Лонга в 1960 году. Он оставил своей любовнице крупное состояние, однако девушка отказалась от него.

Блейз танцевала до 1951 года, пока не начала профессионально заниматься продажей драгоценных камней. Также до конца своих дней она управляла клубом Two O’Clock в Балтиморе, где начиналась ее карьера.

Блейз было посвящено несколько фильмов, в которых она также снималась: «Блейз Старр обнажается» (1962), «Блейз» (1989), «Что скрывает бурлеск» (2010).

Лили Бурана Лили Бурана соединила две профессии — журналистику и танцы — и выпустила несколько книг, в том числе и о стриптизе, ставших невероятно популярными в США. Подростком девушка начала работать в стрип-клубах и рассказывала о своих впечатлениях в газетах. Позже она издала автобиографию «Город стриптиза: Прощальное путешествие стриптизерши по Америке», которая была названа одной из лучших книг 2008 года в США. В книге Лили не оправдывала свою работу — напротив, она писала о ней как об одном из самых несексуальных ремесел и рассказывала реальные истории создания клубов и истории девушек, работавших в них.

«Я так много танцевала в своей жизни, что моя талия уменьшилась до 24 дюймов (60 сантиметров. — Прим. ред.), а в мозгах у меня полная каша. Всплеск общественного интереса к стриптизу в последние годы придал ему определенную легитимность в глазах публики. Но, бьюсь об заклад, стриптизерши предпочли бы любому респектабельному имиджу улучшение условий быта», — писала Лили в New York Magazine.

Решив полностью посвятить себя журналистике, Лили оставила танцы и начала писать о гендерных проблемах и непростой жизни военных, о которой знала не понаслышке, будучи женой офицера разведки. Бурана также организовала специальные уроки бурлеска для жен военных в Нью-Йорке.

Диабло Коди 39 лет Брук Бьюзи-Хант тоже прославилась своим писательским талантом, за который получила «Оскар».

Девушка окончила университет по специальности «СМИ», стала секретаршей и завела блог о своей жизни. В 2004 году Брук переехала в Миннесоту к бойфренду, за которого позже вышла замуж. В качестве хобби девушка увлекалась стриптизом и продолжала вести блог и несколько колонок в местных газетах. Свой псевдоним она придумала, когда ехала в город Коди и услышала песню El Diablo группы Arcadia. Однажды талант Коди заметил кинопродюсер Мэйсон Новик, который предложил ей опубликовать свои мемуары. В 2005 году Коди выпустила книгу «Сладкая девочка: Год из жизни стриптизерши-неудачницы». Следующим шагом Коди стало создание сценария для фильма «Джуно». В 2008 году картина принесла бывшей танцовщице «Оскар» за лучший сценарий.

Вслед за «Джуно» вышли сценарии для картин «Тело Дженнифер», «Бедная богатая девочка», мюзикла «Бурлеск» и сериала «Такая разная Тара» (работать над ним ее позвал Стивен Спилберг ). Стриптиз научил Коди, по ее признанию, обнажаться в прямом и переносном смысле, поэтому и ее сценарии оказались такими успешными.

Челси Фергюсон 30 лет Челси Фергюсон прославилась благодаря интернету. Она не вела блогов, а просто публиковала свои соблазнительные фотографии в соцсетях. Челси стала популярной, когда рассказала о своей интимной встрече с солистом бойз-бенда One Direction Гарри Стайлсом в апреле 2013 года, который пришел на ее шоу. Гарри предложил Челси провести с ним ночь, и та согласилась. Представители звезды отрицали эту историю, однако иск на болтливую танцовщицу не подали.

Феликс Кейн 33 года

Стриптиз — это не только искусство раздевания, но еще и спорт. Феликс Кейн из Австралии — гений танцев на пилоне. Ее цель — показать свою гибкость, а не соблазнить мужчин.

«Лучший способ рассказать людям о полдэнсе — это показать его. И я надеюсь, они перестанут думать, что стриптиз — это неправильно и грязно», — говорит девушка.

Ким Джоши начинала карьеру с балета, но к 17 годам академические па в балетной пачке ей надоели, и она отправилась на поиски нового источника вдохновения. Мама Феликс как раз отправилась на уроки танцев на шесте и порекомендовала их дочери. Ким за два месяца из ученицы превратилась в преподавателя лучшей школы по полдэнсу в Австралии, а через восемь месяцев выиграла австралийский чемпионат. Тогда она и взяла псевдоним Феликс Кейн: имя означает «гибкая», а фамилия — «шест».

Теперь Феликс любят во всем мире за мастерство и чувство юмора: она обожает перекрашивать волосы во все цвета радуги, а для своих трюков придумывает забавные названия. Например, «курица на вертеле» — это удерживание на шесте только за счет ног в минусовом шпагате.

Алесия Остин

Алесия Остин начинала с художественной гимнастики. Блондинка уверяет, что быть звездой полдэнса ей помогают здоровое питание, постоянные тренировки и много воды.

«Питайся чистыми продуктами, танцуй грязные танцы» — девиз Остин.

Алесия придумала комплекс упражнений Stretching for Pole («Растяжка на шесте»), выпускает DVD и одежду для занятий танцами.

Уна Кивела 35 лет Уна Кивела из Финляндии 15 лет занималась гимнастикой, в 24 года прочла статью о стриптизе, который стал ее мечтой. Кивела стала чемпионкой у себя на родине и победительницей мирового конкурса Pole World Cup 2011 года. Уна соединила жесткие технические элементы с плавным эротическим скольжением и придумала свой собственный танец.