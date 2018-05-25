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Криштиану Роналду рассказал, чем займется по завершении карьеры
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Криштиану Роналду рассказал, чем займется по завершении карьеры 

Спорт-Экспресс 29 минут назад
33-летний нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью программе El Chiringuito de Jugones отметил, что после завершении карьеры хочет попробовать себя в кино.
— У меня много различных идей. В частности, хочу попробовать себя в качестве актера, — сказал Роналду. — Понятное дело, что это будут второстепенные роли, все-таки у меня не так много опыта в данной отрасли. Хотя, я часто снимаюсь в рекламе и это дает мне какую-никакую практику.
Вообще мне нравится сниматься на камеру. Я свободно общаюсь на английском, португальском и испанском языках. Правда, я опасаюсь, что когда я появлюсь на экране, мне припишут образ некого «красавчика» и не оценят саму актерскую работу.
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