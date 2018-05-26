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Роналду планирует попробовать себя в качестве актера
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Роналду планирует попробовать себя в качестве актера 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что по окончании футбольной карьеры он может податься в шоу-бизнес, передает "Советский спорт".
"У меня много различных идей. В частности, хочу попробовать себя в качестве актера. Понятное дело, что это будут второстепенные роли, все-таки у меня не так много опыта в данной отрасли. Хотя, я часто снимаюсь в рекламе и это дает мне какую-никакую практику", — цитирует Роналду El Chiringuito de Jugones.
Он подчеркнул, что данный вид деятельности является близким для него.
"Вообще мне нравится сниматься на камеру. Я свободно общаюсь на английском, португальском и испанском языках. Правда, я опасаюсь, что когда я появлюсь на экране, мне припишут образ некого «красавчика» и не оценят саму актерскую работу", — добавил Роналду.
33-летний Роналду выступает за «Реал» с 2009 года. В составе «королевского клуба» он трижды выигрывал Лигу чемпионов. Контракт португальца со «сливочными» истекает в 2021 году.
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