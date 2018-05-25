В Москве чествуют создателя цифрового телевещания Марка Кривошеева

телецентре «Останкино» открылась выставка, посвященная одному из самых известных создателей современного телевидения — Марку Кривошееву. Ученый мирового масштаба, именно он считается разработчиком цифрового вещания. Телевизионными технологиями он занимается — трудно себе представить — с 1945 года. И до сих пор равных ему в этой области нет.

Он заходит в студию, десятки телекамер задерживают свой взгляд, словно замирают, продолжая снимать того, кто обычно всегда за кадром. Создатель цифрового телевещания, вдохновитель, основатель — эпитетов не будет много.

Специалист планетарного масштаба Марк Кривошеев, история цифрового телевидения всего мира — его история. В этих фотографиях, документах, с подписями на разных языках.

— Вот с чего начиналось: первые рекомендации по цифровому телевидению. Вот Япония сделала предложение по ТВЧ. Вот — начало ТВЧ.

Все началось 73 года назад. Советская страна сразу после войны ставит амбициознейшую задачу — вывести массовое телевещание на новый уровень. Телезрители страны получают картинку с высоким разрешением. Наши телевизионщики — первые в мире. Марк Кривошеев — первый среди них. Развертка 625 строк — дипломная работа.

— А вот финал ТВЧ: в 1999 году — единый стандарт телевидения высокой четкости. Единый — и до сих пор!

Новая задача — тогда она казалась фантастической: создать единый во всем мире цифровой телесигнал. 1972 год, Марк Кривошеев возглавляет работы по созданию стандартов цифрового телевещания. Телевизионный мир был поделен между тремя несовместимыми системами. Даже обменяться трансляциями, что сейчас, кажется, так естественно и просто, тогда — сложнейшая задача.

Кривошеев возглавил международную телеисследовательскую комиссию и руководил ей три десятка лет.

— Новые телевизионные системы будут обеспечивать эффект погружения зрителя в передаваемую сцену при одновременном наблюдении изображения — виртуальной реальности и так далее, — и то же самое с помощью звука.

Профессор снова смотрит в будущее. То, что теперь ему — энтузиасту, подвижнику — кажется очень важным: новый уровень телевещания уже скоро.

"Глаз человеку дает более 80 процентов всей информации, звук — только 12 процентов. Поэтому зрительный образ востребован нашим организмом. Поэтому телевидение вечно!" — говорит он.

Девяносто патентов, престижнейшие российские и международные премии, и главное признание: Марк Кривошеев — создатель нового цифрового телевидения высокой четкости.