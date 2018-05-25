Гепатит подтвердился у девяти из 12 госпитализированных жителей удмуртской деревни Сизево

ИЖЕВСК, 25 мая. / ТАСС /. Диагноз «гепатит „А“ подтвердился у девяти человек, в том числе двух детей из деревни Сизево Завьяловского района Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

»В период с 15 по 24 мая в республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировали 12 жителей деревни Сизево Завьяловского района по подозрению на заболевание «гепатит „А“. Диагноз подтвердился у девяти человек, из которых двое — дети», — говорится в сообщении.

По словам заместителя министра здравоохранения Удмуртии Людмилы Гузнищевой, заболевание у всех пациентов протекает в легкой форме. «В Сизево ежедневно работают врачебно-сестринская бригада и фельдшер, проводятся выявление контактных лиц, ежедневный осмотр контактных лиц, лабораторная диагностика и вакцинация. Всего вакцинировано 95 человек — 61 ребенок и 34 взрослых», — приводятся ее слова пресс-служба.

По словам замминистра, врачи Завьяловской районной больницы провели встречи с жителями деревни и рассказали им о профилактике распространения вирусного гепатита.