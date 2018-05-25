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Минздрав: в России совершеннолетие должно наступать в 21 год
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Минздрав: в России совершеннолетие должно наступать в 21 год 

Газета Кемерова 15 часов назад
Совершеннолетие должно наступать в 21 год, рассказала замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева в кулуарах Петербургского международного экономического форума. До этого момента должен действовать запрет на покупку спиртного и табака, а осмотры должен проводить педиатр. — Нам, конечно, период совершеннолетия не нужно отодвигать до 30 лет, но нам хотя бы 21 год в России сделать, как, например, в США и в Европе. До 21 года тебе водку не продадут и табак или до 18 — очень большая разница, — отметила Яковлева, её слова приводит РИА Новости. — Детство мы берём в кавычки — это не о том, что нужно на горшок садиться. Мы в этот период говорим: «Не пей, не кури», и с человеком работают педиатры, это не терапевты, они работают с лаской, добротой, больше времени уделяют, — добавила Яковлева. Напомним, ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. В работе форума принимает участие делегация Кузбасс во главе с врио губернатора Сергеем Цивилёвым. Фото: flickr.com
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