В Волгограде поселилась добродушная пиранья-долгожитель

Больше 10 лет назад, покончив с ресторанным прошлым, красавица Маша с огненными глазами стала всеобщей любимицей гостиницы «Южная». Она не модель с завидными параметрами, а очаровательная пиранья-ветеран, с трудом помещающаяся в аквариуме на 500 литров.

Понять, в каком настроении Маша встречает гостей почти невозможно — то ли почти метровая рыбка хвастается своими острыми зубками, то ли добродушно улыбается и ждет парочку добрых комплиментов в свой адрес.

— Родословная Маши неизвестна. Как она попала в рестораны и почему получила такое имя — загадка, — рассказывает ихтиолог Леонид. — Знаю лишь, что сначала она жила в кафе «Ромео» рядом с Новым экспериментальным театром, а после переехала в ресторан «Дракон» на Аллее Героев. Когда заведение закрыли, Маше нашли новый дом и в старом аквариуме привезли ее в гостиницу «Южная». Жалуясь на тесноту, однажды она пробила свое «жилье» головой. Силы этой рыбке не занимать: в природе черная пака может молотить орехи. Сейчас ей уже 20 (!) лет. Я читал, что в идеальных условиях одна из ее сородичей протянула до 29 лет.

Прибавив весе, Мария (из-за ветеранского возраста пиранью можно называть и по отчеству), перестала помещаться и в акриловый аквариум объемом 500 литров.

— Ей тесновато. Посмотрите, сколько на аквариуме царапин: Маша пытается развернуться, задевает стенки плавниками, бьется мордашкой, — комментирует Леонид. — Иногда в порывах гнева она бледнеет, крутится и царапает сама себя. Огромная пиранья узнает меня с первого взгляда и начинает танцевать: «Скоро будет обед».

Черная пиранья выросла до 70 сантиметров, стала степенной дамой, но не потеряла юношеского задора. Мария энергично открывает рот в такт популярных песен с большого экрана и не спешит прощаться с истинно женскими повадками.

— Судя по выбитой в детстве губе, Маша была озорной и непоседливой рыбой. Свой нрав она время от времени показывает и сейчас — когда я начинаю менять воду и случайно дотрагиваюсь до нее, пиранья может вильнуть хвостом и расплескать все вокруг, — смеется Леонид. — Говорят, что Маша окатывает водой и посетителей — смерит их взглядом, а потом даст хвостом. Кстати, если бы Маша жила в Северной Америке, то ее могли бы подать на стол в одном из ресторанов — местные жители едят черную паку так же, как и мы толстолобиков. Но судьба избавила ее от этой несладкой участи и привела в волгоградский аквариум.

Как истинная дама, с возрастом Маша решила поумерить свои аппетиты. Теперь эта очаровательная и совсем не страшная пиранья ест всего два раза в месяц — Леонид дает ей специальный комбикорм, который разбухает в желудке и неспешно переваривается.

— Класть в ее аквариум какую-то травку просто бесполезно. Маша сгрызет все подчистую, — убежден ихтиолог Леонид. — А вот если я хочу ее немного побаловать, то даю ей кусочки яблочка или банана. На десерт. К основному блюду наша красавица может добавить саранчу или мальков. По правде говоря, эта пиранья всеядна.

Из-за тесных условий старожил гостиницы «Южный» коротает время с двумя миниатюрными сомиками. Рыбы живут, как независимые квартиранты: Маша заняла верхний «этаж», а ее соседи, покрытые толстой щетиной, почти не показываются из своего «подвала» на камнях.

— Сейчас подсадить к пиранье кого-то другого не получится. Во-первых, большая рыба очень туго находит общий язык с новыми сожителями. Да и объем аквариума не позволяет завести ей друга — пираньи любят держать территорию, — уверен Леонид. — Кстати, о Машиных зубах. Любая рыба боится человека. Поверьте мне, даже пиранья не нападет ни на кого первой. Принципиально не смотрю ужастики про грозных рыб, которые могут искусать зазевавшегося отдыхающего. После 19 лет работы с водоплавающими могу уверенно сказать: вранье и художественный вымысел.