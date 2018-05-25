Ещё
На фестивале УСАДЬБА JAZZ появится сцена для детей Jazz Kids
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

На фестивале УСАДЬБА JAZZ появится сцена для детей Jazz Kids 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Крупнейший российский фестиваль под открытым небом, посвященный джазу и фанку, world music и соулу, инди и электронике пройдет в этом году уже в пятнадцатый раз.
По традиции любителей музыки ждут на том же месте — в музее-усадьбе «Архангельское» Московской области. Именно здесь 2 и 3 июня гостей фестиваля ждет особенная программа на шести сценах: Партер, «Сбербанк Первый Аристократ», Jazz Club, «Квартирник у Сёмушкиной», ART СВОБОДА и Усадьба Jazz Kids.
Среди групп и исполнителей заявлены The New Power Generation, Ёлка, Peruquois (Австралия), AYWA (Франция), «АукцЫон», SunSay, Manizha, Richard Bona, Алексей Архиповский, Donny McCaslin, Игорь Бутман, Jacob Collier, Jazz Between, Jazzve, «21pm», Under Influence, Cotton Air, Jazz Friends, Groove Garden и Диана Поленова.
УСАДЬБА JAZZ — это семейный фестиваль. Поэтому как и всегда особое внимание в этом году уделено детям. Для них создано специальное музыкальное пространство — сцена Усадьба Jazz Kids.
Юные гости совершат увлекательное путешествие в Африку, на Острова Карибского Бассейна, в Одессу начала прошлого века, а также в Гарлем времен детства легендарной Эллы Фитцджеральд.
Детей и их родителей ждет встреча с Оркестром Клезмастерс из Одессы, кубинцами Enсemble Cubano, группой «Залив Кита» и, конечно, с настоящими джазовыми дивами Сашей Магеровой, Алиной Ростоцкой и Этери Бериашвили.
Кстати, дети до 10 лет традиционно проходят на фестиваль бесплатно.
Когда: 2-3 июня 2018 года
Время работы:14:00 — 23:00.
Стоимость билетов: «Все площадки» 2 или 3 июня — 2800 руб. ; абонемент на 2 дня «Все площадки» — 4500 руб. ; VIP-билет — 10 000 руб.
Где: государственный музей-усадьба «Архангельское», поселок Архангельское, Красногорский район Московской области
Официальный сайтwww.usadba-jazz.ru
Letidor.ru: последние новости
3 июня в Москве состоится рок-концерт «Семейник» от Kids Rock Fest Балерина Диана Вишнева вышла в свет через неделю после родов В Санкт-Петербурге открылась уличная фотовыставка «Мы в одной команде»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Как живут актёры с дефектами внешности4
Откровенные платья Вертинской раскритиковали5
Тест: вы москвич или «понаехавший»?129
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели3
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение