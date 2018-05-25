На фестивале УСАДЬБА JAZZ появится сцена для детей Jazz Kids 

Крупнейший российский фестиваль под открытым небом, посвященный джазу и фанку, world music и соулу, инди и электронике пройдет в этом году уже в пятнадцатый раз.
По традиции любителей музыки ждут на том же месте — в музее-усадьбе «Архангельское» Московской области. Именно здесь 2 и 3 июня гостей фестиваля ждет особенная программа на шести сценах: Партер, «Сбербанк Первый Аристократ», Jazz Club, «Квартирник у Сёмушкиной», ART СВОБОДА и Усадьба Jazz Kids.
Среди групп и исполнителей заявлены The New Power Generation, Ёлка, Peruquois (Австралия), AYWA (Франция), «АукцЫон», SunSay, Manizha, Richard Bona, Алексей Архиповский, Donny McCaslin, Игорь Бутман, Jacob Collier, Jazz Between, Jazzve, «21pm», Under Influence, Cotton Air, Jazz Friends, Groove Garden и Диана Поленова.
УСАДЬБА JAZZ — это семейный фестиваль. Поэтому как и всегда особое внимание в этом году уделено детям. Для них создано специальное музыкальное пространство — сцена Усадьба Jazz Kids.
Юные гости совершат увлекательное путешествие в Африку, на Острова Карибского Бассейна, в Одессу начала прошлого века, а также в Гарлем времен детства легендарной Эллы Фитцджеральд.
Детей и их родителей ждет встреча с Оркестром Клезмастерс из Одессы, кубинцами Enсemble Cubano, группой «Залив Кита» и, конечно, с настоящими джазовыми дивами Сашей Магеровой, Алиной Ростоцкой и Этери Бериашвили.
Кстати, дети до 10 лет традиционно проходят на фестиваль бесплатно.
Когда: 2-3 июня 2018 года
Время работы:14:00 — 23:00.
Стоимость билетов: «Все площадки» 2 или 3 июня — 2800 руб. ; абонемент на 2 дня «Все площадки» — 4500 руб. ; VIP-билет — 10 000 руб.
Где: государственный музей-усадьба «Архангельское», поселок Архангельское, Красногорский район Московской области
Официальный сайтwww.usadba-jazz.ru