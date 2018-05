На фестивале УСАДЬБА JAZZ появится сцена для детей Jazz Kids 

Крупнейший российский фестиваль под открытым небом, посвященный джазу и фанку, world music и соулу, инди и электронике пройдет в этом году уже в пятнадцатый раз.

Среди групп и исполнителей заявлены The New Power Generation, Ёлка , Peruquois (Австралия), AYWA (Франция), «АукцЫон», SunSay, Manizha, Richard Bona, Алексей Архиповский , Donny McCaslin, Игорь Бутман , Jacob Collier, Jazz Between, Jazzve, «21pm», Under Influence, Cotton Air, Jazz Friends, Groove Garden и Диана Поленова.