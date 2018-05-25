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Ветеранам Соколиной горы артисты вручили веточки сирени и «Фронтовые письма»
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Ветеранам Соколиной горы артисты вручили веточки сирени и «Фронтовые письма» 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Концерт для ветеранов провели артисты вокально-хоровой студии «Берёзка» и сотрудники библиотеки № 84.
Звучали душевные песни военных лет и более позднего периода — это «Темная ночь», «Полевая почта», «Синий платочек», «Вечер на рейде» и многие другие. Особое внимание зрителей заслужил номер «Жил отважный капитан»: его представили юные артисты «Березки», которые недавно присоединились к коллективу.
Для ветеранов организаторы концерта подготовили фрагменты хроники военных лет, Парада Победы 1945 года, а также приятные сюрпризы в виде бумажных треугольников — «писем с фронта» (что очень символично, учитывая название концерта «Фронтовые письма») — и веточек сирени как символа победы. Представление завершилось шквалом аплодисментов.
Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека № 84».
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