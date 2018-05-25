«Зая, я убила мента»: что стало с «героями» нашумевших преступлений?

Эти истории были во всех теленовостях. Все их «герои» побывали на скамье подсудимых, многие отсидели полученные сроки. Давайте разберемся, как сложилась их жизнь.

В 2011 году Анастасия Черепанова , работая кассиром «Почты России», похитила 7,5 миллионов рублей, предназначавшихся для выплат пенсий, и уехала вместе с любовником — таксистом Игорем Матюковым . Они успели купить дорогих шмоток, новый Hammer, загородный дом… Но их поймали. Настя получила 4 года, Игорь — 5. Оба отсидели и вышли на свободу. Любовь прошла. Черепанова заявила, что Матюков испортил ей жизнь тем, что «спровоцировал на преступление». Он ответил, что сам стал жертвой, а Настя вообще куда-то спрятала 1,2 миллиона, которые не успели потратить.

«Устрой истерику, ничего не подписывай»

В Новосибирске 22-летняя Ольга Мельниченко , в пьяном угаре сбившая насмерть в мае 2009 года инспектора ГИБДД , после с улыбкой махала рукой в видеокамеру. Эсэмэски Ольги и ее друга: «Зая, я убила мента, прости, что делать?» — «Устрой истерику, ничего не говори и не подписывай», — взорвали интернет.

Мельниченко отсидела все присужденные судом 4,5 года в колонии-поселении и в конце 2013-го освободилась. Хотя коллеги погибшего инспектора Дмитрия Чулкова говорили, что «суд наверняка проявит гуманность», потому что «у нее родители судья и работник СК». Ольга вышла замуж — правда, не за «Заю». Живет в Новосибирске, работает бухгалтером в транспортной компании. Судя по ее фото в соцсетях, много путешествует. После отсидки ей запретили еще 3 года садиться за руль, но теперь у нее в сумочке опять есть водительские права.

Дочь чиновницы

Всех поразило ДТП с участием дочери председателя иркутского облизбиркома Анны Шавенковой. В 2009 году она сбила на тротуаре двух сестер, одна из которых погибла, а другая стала инвалидом. Дело приобрело широкий общественный резонанс, поскольку в интернет попала видеозапись: на ней видно, что Шавенкова сразу после аварии даже не подошла к пострадавшим, а начала осматривать свой автомобиль и говорить по телефону.

Сначала суд приговорил ее к 3 годам в колонии-поселении с 14-летней отсрочкой из-за рождения ребенка. Затем сократил срок до 2,5 года, а потом ее и вовсе амнистировали в честь 70-летия Победы. Правда, Шавенкова после этого жаловалась журналистам, что ее не берут на работу и предлагают для начала сменить фамилию.

Шавенкова осталась на свободе, но родственникам сбитых ею сестер выплачивала 1,5 миллиона рублей. Платила долго и через судебных приставов. В прошлом году от потерпевших последовали еще два иска в суд с требованием компенсации расходов на медсредства, лечение, а также на организацию похорон.

Живодерка вышла замуж

Об Алене Савченко Алине Орловой страна услышала в октябре 2016-го, когда в интернет выложили фото и видео жутких издевательств над животными. Девушки-подростки забавы ради убили как минимум 15 птиц, кошек и собак. Животным вспарывали животы, выкалывали глаза, стреляли в них, а потом устраивали жуткие фотосессии в заброшенном доме.

Хабаровчанок судили не только за жестокое обращение с животными, но и за разбой. А Савченко попалась и на оскорблении чувств верующих и экстремизме. Ей дали 4 года колонии, Орловой — 3. Сейчас они в исправительной колонии №11 в Эхирит-Булагатском районе, где сидят женщины, впервые попавшие за решетку. Заключенные здесь шьют форму для правоохранителей. 18-летняя Алена умудрилась уже выйти замуж, свидетельство о браке с комментарием «Привет хейтерам и зоозащечникам. У меня все круто» она выложила в соцсетях.

Балетные страсти

Артист балета Павел Дмитриченко в декабре 2013 года был признан виновным в организации покушения на худрука Большого театра Сергея Филина — ему плеснули возле дома кислотой в лицо — и приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Проведя 3 года в заключении, Павел вышел по УДО, и сейчас снова его можно встретить в Большом.