Ещё
Закрытый ужин коньячного дома Rémy Martin в галерее Марины Гисич
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Закрытый ужин коньячного дома Rémy Martin в галерее Марины Гисич 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В интерьерах апартаментов Марины Гисич состоялся закрытый ужин по случаю презентации нового купажа коньячного дома Rémy Martin — Carte Blanche Merpins Cellar Edition. Лично презентовать новый купаж в Петербург приехал его автор — мастер погреба Rémy Martin Батист Луазо. Гости раскрыли вкус Carte Blanche Merpins Cellar Edition под аккомпанемент трех изысканных курсов — крудо дальневосточного гребешка, сибаса с кремом из летнего трюфеля и торта из черного шоколада Grand Cru от шеф-повара Артема Гребенщикова.
Собака: последние новости
Почта России предлагает петербуржцам выбрать лучший проект «Нулевой версты» Сергей Шнуров подмел и вымыл Миллионную улицу На VK Fest в Петербурге приедут Николай Соболев, Big Russian Boss и Марьяна Ро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Как живут актёры с дефектами внешности4
Откровенные платья Вертинской раскритиковали5
Тест: вы москвич или «понаехавший»?129
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели3
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение