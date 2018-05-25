Закрытый ужин коньячного дома Rémy Martin в галерее Марины Гисич

В интерьерах апартаментов Марины Гисич состоялся закрытый ужин по случаю презентации нового купажа коньячного дома Rémy Martin — Carte Blanche Merpins Cellar Edition. Лично презентовать новый купаж в Петербург приехал его автор — мастер погреба Rémy Martin Батист Луазо. Гости раскрыли вкус Carte Blanche Merpins Cellar Edition под аккомпанемент трех изысканных курсов — крудо дальневосточного гребешка, сибаса с кремом из летнего трюфеля и торта из черного шоколада Grand Cru от шеф-повара Артема Гребенщикова.