В Петербурге построят спорткомплекс с пятью бассейнами

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор АО «Соломон» Мусса Экзеков подписали соглашение, согласно которому компания к 2021 году планирует построить в Выборгском районе города многофункциональный комплекс с пятью плавательными бассейнами. Объем инвестиций — порядка 4 млрд рублей.

Площадь комплекса составит 60 тысяч кв. м. Помимо бассейнов здесь также будут созданы залы для тренировок и научно-медицинский центр для спортсменов. На площадке нового комплекса разместится специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта.