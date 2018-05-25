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В Петербурге построят спорткомплекс с пятью бассейнами
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В Петербурге построят спорткомплекс с пятью бассейнами 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор АО «Соломон» Мусса Экзеков подписали соглашение, согласно которому компания к 2021 году планирует построить в Выборгском районе города многофункциональный комплекс с пятью плавательными бассейнами. Объем инвестиций — порядка 4 млрд рублей.
Площадь комплекса составит 60 тысяч кв. м. Помимо бассейнов здесь также будут созданы залы для тренировок и научно-медицинский центр для спортсменов. На площадке нового комплекса разместится специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта.
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