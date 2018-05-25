Музыка объединяет: в Евпаторию едет делегация из Германии 

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости Крым. В ближайшее время Евпаторию посетит делегация из немецкого города Людвигсбург. В нее войдут дирижер, профессор Зигфрид Бауэр, трое музыкантов и председатель общества дружбы «Круг друзей Евпатория» Ульрих Хебенштрайт, сообщает пресс-служба крымского курорта.
Во вторник, 29 мая, гости из Германии проведут пресс-конференцию, а в среду, 30 мая, примут участие в концерте «Музыка — мост между Евпаторией и Людвигсбургом». Всего в нем задействуют около 80 исполнителей. В рамках мероприятия прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Эдварда Грига, Вольфганга Амадея Моцарта, Феликса Мендельсона, Роберта Шумана, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Валерия Гаврилина, Николая Римского-Корсакова, Иосифа Тамарина, Веры Городовской и Николая Шахматова.
"Людвигсбург и Евпатория дружат уже около 30 лет. Западные санкции в отношении Крыма не стали преградой для настоящих друзей… Зигфрид Бауэр хорошо известен в Евпатории. Вместе со своими коллегами-музыкантами и воспитанниками Евпаторийской детской школы искусств на сцене театра им. А. Пушкина Зигфрид Бауэр осуществил шесть больших постановок, в том числе такие масштабные, как оратория Георга Фридриха Генделя «Мессия» и Йозефа Гайдна «Сотворение мира», — рассказали в администрации.