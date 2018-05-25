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Елизавета Боярская встретится с петербуржцами на открытом интервью
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Елизавета Боярская встретится с петербуржцами на открытом интервью 

Собака 24 минуты назад
Фото: Собака
Номинантка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», актриса Елизавета Боярская придет на открытое интервью с петербуржцами, которое пройдет 31 мая в СПбГУ. Модератором встречи выступит теле— и радиоведущий, журналист Александр Малич. Встреча пройдет в Высшей школе менеджмента СПбГУ на Волховском переулке, 3 в аудитории 309.
Начало в 12:00. Вход свободный, необходима предварительная регистрация. Открытое интервью предполагает, что любой человек из зала сможет задать вопросы актрисе. Читайте также: Елизавета Боярская о роли Грушеньки: «Я — вечная ученица»
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