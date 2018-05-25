Пока ты спал: топ новостей за неделю 18 — 25 мая одной строкой

За эти семь дней произошло много интересных событий. Если ты что-то упустил, читай этот материал и будь в курсе!

Свадьба Принца Гарри и Меган Маркл

19 мая принц Гарри (33) и Меган Маркл (36) официально стали мужем и женой.

Фильм «Лето» получил приз на Каннском кинофестивале

Фильм Кирилла Серебренникова (48) «Лето» получил награду за лучший саундтрек.

T-Killah больше не холостяк

Исполнитель T-Killah (29) сделал предложение своей девушке Марии Беловой (29).

Закончился Каннский кинофестиваль

Во Франции завершился Каннский кинофестиваль. Скорее смотри список победителей.

Новая серия «Холостяка»

Стало известно, кто полетит с Егором Кридом (23) в Дубаи знакомиться с родителями певца.

Прошла музыкальная премия Billboard

В Лас-Вегасе прошла ежегодная премия Billboard, которая вручается за особые достижения в музыкальной индустрии.

Девушка «самого красивого в мире преступника» Джереми Микса (34) ждет первенца.

Диана Шурыгина (18) высмеяла Ольгу Бузову (32) в новой песне.

Светлана Лобода стала мамой во второй раз Светлана Лобода (35) родила дочь в Лос-Анджелесе.

Журнал Interview закрыли

Журнал Inierview завершил свою работу спустя 49 лет.

Сергей и Матильда Шнуровы разводятся

Сергей (45) и Матильда Шнуровы (28) объявили о расставании после 8 лет брака.

И выпустили под залог в 1 млн долларов.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/poka-ty-spal-top-novostej-za-nedelyu-18-25-maya-odnoj-strokoj/