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Пока ты спал: топ новостей за неделю 18 — 25 мая одной строкой
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Пока ты спал: топ новостей за неделю 18 — 25 мая одной строкой 

Peopletalk 28 минут назад
Фото: Peopletalk
За эти семь дней произошло много интересных событий. Если ты что-то упустил, читай этот материал и будь в курсе!
Свадьба Принца Гарри и Меган Маркл
19 мая принц Гарри (33) и Меган Маркл (36) официально стали мужем и женой.
Фильм «Лето» получил приз на Каннском кинофестивале
Фильм Кирилла Серебренникова (48) «Лето» получил награду за лучший саундтрек.
T-Killah больше не холостяк
Исполнитель T-Killah (29) сделал предложение своей девушке Марии Беловой (29).
Закончился Каннский кинофестиваль
Во Франции завершился Каннский кинофестиваль. Скорее смотри список победителей.
Новая серия «Холостяка»
Стало известно, кто полетит с Егором Кридом (23) в Дубаи знакомиться с родителями певца.
Прошла музыкальная премия Billboard
В Лас-Вегасе прошла ежегодная премия Billboard, которая вручается за особые достижения в музыкальной индустрии.
Хлоя Грин беременна
Девушка «самого красивого в мире преступника» Джереми Микса (34) ждет первенца.
Шурыгина записала дисс на Бузову
Диана Шурыгина (18) высмеяла Ольгу Бузову (32) в новой песне.
Светлана Лобода стала мамой во второй раз  Светлана Лобода (35) родила дочь в Лос-Анджелесе.
Журнал Interview закрыли
Журнал Inierview завершил свою работу спустя 49 лет.
Сергей и Матильда Шнуровы разводятся
Сергей (45) и Матильда Шнуровы (28) объявили о расставании после 8 лет брака.
Харви Вайнштейна арестовали
И выпустили под залог в 1 млн долларов.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/poka-ty-spal-top-novostej-za-nedelyu-18-25-maya-odnoj-strokoj/
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