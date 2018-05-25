Семь самарцев привезли дипломы со Всероссийской студвесны

Оригинальные жанры, вокал и эстрадные миниатюры. Финальный этап «Всероссийской студенческой весны — 2018» прошёл в Ставрополе. Более 900 творческих номеров показали со сцены участники из 80 регионов страны. Самарскую область представляли тридцать человек, лучшие удостоились высоких наград. О тех, кто посвятил себя сцене, расскажет Владимир Маркин

Владимир Тарасов любовь к вокальному искусству выражает в каждой песенной строке. Впервые он начал петь ещё в юношестве — ему было 13 лет. С тех пор его голос неразлучен с музыкальными текстами. Поступив в университет, свой талант солист решил воплощать на сцене. В этом году Владимир достойно представил Самарский регион на Российской студенческой весне в Ставрополе — стал лауреатом. Вокалист признаётся, что это незабываемые впечатления.

Все самые смелые идеи — оригинальные жанры, художественные слова и миниатюры оживают благодаря студенческой фантазии. Для многих творческая самодеятельность — это уникальная возможность выразить себя, свои чувства и необычные задумки. Написание сценариев, актёрское мастерство, вокал — простор для развития различных навыков впечатляющий.

Финальный этап Российской студенческой весны в Ставрополе длился пять дней — с 15 по 20 мая. Самарскую область представили тридцать человек, семь из них получили награды различных достоинств. Чтобы представлять регион на столь высоком уровне, студенты прошли три стадии отбора и успешно выступили на гала-концертах.

"Мы традиционно хорошо выступаем на Российской студенческой весне, но относительно прошлого года у нас прям прогресс. В том году у нас было три диплома, в этом году — семь. Наши региональные члены жюри выбирают самых лучших и достойных, которые могут представить Самару на всероссийском фестивале”, — рассказала Анна Заева, руководитель региональной дирекции программы «Российская студенческая весна».

Фестиваль «Всероссийская студенческая весна» появился по инициативе Федерации студенческой молодёжи Авиационного института и впервые прошёл в Самаре в 1993 году. С тех пор таланты со всей страны ежегодно ездят по городам проведения студвесны и воплощают в жизнь свои творческие идеи.