Гергиев рассказал, что его поразило на ПМЭФ-2018

По мнению Гергиева, удивительным было отношение участников друг к другу, в частности — отсутствие упреков.

Российский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев прокомментировал атмосферу на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, поразительным было отношение участников друг к другу, а именно — отсутствие упреков.

«Никаких взаимных упреков вообще. Почти удивительная готовность работать на благо общей идеи, общие задачи. Улучшить жизненное благосостояние людей в каждой из стран, о которых идет речь. Также бороться за общий мир, за общий баланс в отношениях и за борьбу с решениями, которые могут в одностороннем порядке приносить выгоду одним и наносить урон многим другим», — отметил Гергиев.

Вместе с тем он сообщил, что участники ПМЭФ-2018 действительно хотят работать и добиться результатов.

«Люди которые были на сцене хотят работать, они хотят делать максимум за отпущенный им срок. Максимум того, чтобы не только эти 4-5 стран нашли общий язык, а в целом ситуация по возврату доверия друг к другу максимально серьезно и динамично опять развивалась в лучшую сторону», — заключил он.