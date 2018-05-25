Ещё
На выставке в Минске покажут свитки Мертвого моря и рукописи на папирусе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

На выставке в Минске покажут свитки Мертвого моря и рукописи на папирусе 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Открыть для себя документальные памятники мировой цивилизации позволит выставка в Национальной библиотеке РБ, которая пройдет осенью этого года в белорусской столице, сообщил БЕЛТА заместитель директора НББ Александр Суша.
Свитки Мертвого моря, библейские рукописные тексты на папирусе и пергаменте, глиняные таблички с клинописью, ценнейшие средневековые европейские манускрипты, библейские первопечатные книги из разных стран мира, многоязычные тексты Священного Писания, уникальные иллюстрированные экземпляры Библии различных культурных традиций и, естественно, примеры сакральной письменности Беларуси — все это будет представлено на международной выставке «Беларусь и Библия» с 20 сентября в течение месяца.
Ведь Библия до сих пор остается влиятельнейшей книгой в истории человечества, к тому же самой издаваемой и переводимой на многие языки мира. Договор о сотрудничестве между библиотекой РБ и негосударственной организацией «Группа исследования рукописей» (США) был подписан 25 мая.
В церемонии подписания приняли участие директор библиотеки Беларуси Роман Мотульский, директор организации «Группа исследований рукописей» Скотт Кэрролл, исполнительный директор проекта Inspired Дэвид Эддингтон, организатор проекта Павел Дяченко.
Подписание договора совпало с празднованием Дня славянской письменности и культуры, приуроченного ко дню памяти просветителей Кирилла и Мефодия. Именно они впервые перевели Библию на славянский язык и дали славянским народам возможность развивать письменное слово, отмечает агентство.
Российская Газета: последние новости
В Москве завершился фестиваль "Молодежная академия искусств" "Станция Россия" в Венеции приняла первых посетителей В Краснодаре вручили "географический Оскар"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Тест: вы москвич или «понаехавший»?130
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Откровенные платья Вертинской раскритиковали5
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели3
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение