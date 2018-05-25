На выставке в Минске покажут свитки Мертвого моря и рукописи на папирусе

Открыть для себя документальные памятники мировой цивилизации позволит выставка в Национальной библиотеке РБ, которая пройдет осенью этого года в белорусской столице, сообщил БЕЛТА заместитель директора НББ Александр Суша.

Свитки Мертвого моря, библейские рукописные тексты на папирусе и пергаменте, глиняные таблички с клинописью, ценнейшие средневековые европейские манускрипты, библейские первопечатные книги из разных стран мира, многоязычные тексты Священного Писания, уникальные иллюстрированные экземпляры Библии различных культурных традиций и, естественно, примеры сакральной письменности Беларуси — все это будет представлено на международной выставке «Беларусь и Библия» с 20 сентября в течение месяца.

Ведь Библия до сих пор остается влиятельнейшей книгой в истории человечества, к тому же самой издаваемой и переводимой на многие языки мира. Договор о сотрудничестве между библиотекой РБ и негосударственной организацией «Группа исследования рукописей» (США) был подписан 25 мая.

В церемонии подписания приняли участие директор библиотеки Беларуси Роман Мотульский, директор организации «Группа исследований рукописей» Скотт Кэрролл, исполнительный директор проекта Inspired Дэвид Эддингтон, организатор проекта Павел Дяченко.

Подписание договора совпало с празднованием Дня славянской письменности и культуры, приуроченного ко дню памяти просветителей Кирилла и Мефодия. Именно они впервые перевели Библию на славянский язык и дали славянским народам возможность развивать письменное слово, отмечает агентство.