Наталия Орейро спела на русском в честь Чемпионата мира по футболу: оценим

41-летняя Наталия Орейро записала песню в честь Чемпионата мира по футболу.

С 14 июня по 15 июля в России пройдет Чемпионат мира по футболу. В честь этого события большая любительница футбола актриса и певица Наталия Орейро записала композицию United By Love, которую исполняет сразу на трех языках: испанском, английском и русском. Композиция получилась не только зажигательной, но и с глубоким смыслом. Орейро призывает весь мир забыть о проблемах и объединиться ради футбола. В песни Наталия на русском языке поет: «Поехали! Давайте! Поднимите руки вверх!».

По сообщениям, у Орейро, которую сильно любят в России, есть все шансы исполнить эту песню на стадионе в Самаре. Именно там состоится матч между Россией и Уругваем.

Как тебе новая песня Наталии?

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Фото:Instagram, Global Look Press / Anatoly Lomokhov / Darya Parchinskaya / Mauricio Valenzuela / Maxim Burlak / DA / Dave Bedrosian