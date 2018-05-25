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Наталия Орейро спела на русском в честь Чемпионата мира по футболу: оценим
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Наталия Орейро спела на русском в честь Чемпионата мира по футболу: оценим 

WMJ.ru 47 минут назад
Фото: WMJ.ru
41-летняя Наталия Орейро записала песню в честь Чемпионата мира по футболу.
С 14 июня по 15 июля в России пройдет Чемпионат мира по футболу. В честь этого события большая любительница футбола актриса и певица Наталия Орейро записала композицию United By Love, которую исполняет сразу на трех языках: испанском, английском и русском. Композиция получилась не только зажигательной, но и с глубоким смыслом. Орейро призывает весь мир забыть о проблемах и объединиться ради футбола. В песни Наталия на русском языке поет: «Поехали! Давайте! Поднимите руки вверх!».
По сообщениям, у Орейро, которую сильно любят в России, есть все шансы исполнить эту песню на стадионе в Самаре. Именно там состоится матч между Россией и Уругваем.
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Фото:Instagram, Global Look Press / Anatoly Lomokhov / Darya Parchinskaya / Mauricio Valenzuela / Maxim Burlak / DA / Dave Bedrosian
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