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В Париже показали роботов нового поколения
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В Париже показали роботов нового поколения 

Мир24 39 минут назад
Поющие, улыбающиеся, обладающие энциклопедическими знаниями роботы теперь доступны всем желающим. Их представили на Парижской международной технологической выставке, передает телеканал «МИР 24».
Дружелюбно-человеческим рукопожатием встречает посетителей робот нового поколения Инмув. Его придумал Гаэль Лэнджевин. Семь лет назад создал руку для аниматронного гуманоида с открытым исходным кодом. Он выложил в интернет список компонентов, чертежей деталей, чтобы люди могли свободно распечатать его на 3D-принтере.
«Когда я только разместил его руку-протез в интернете, за два месяца ее для себя смогли сделать 70 тысяч человек. Тогда я стал конструировать остальные части. И каждый раз, когда появлялась голова, плечо, туловище, я выкладывал в открытый доступ. Сейчас работаю над искусственным интеллектом», — рассказал создатель робота Гаэль Ланджевин.
На крупнейшей технологической выставке участвуют предприниматели, инвесторы и лидеры отрасли из более чем 100 стран. Свои разработки представляют 800 стартапов, среди которых — около 20 российских.
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