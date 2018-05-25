В Париже показали роботов нового поколения

Поющие, улыбающиеся, обладающие энциклопедическими знаниями роботы теперь доступны всем желающим. Их представили на Парижской международной технологической выставке, передает телеканал «МИР 24».

Дружелюбно-человеческим рукопожатием встречает посетителей робот нового поколения Инмув. Его придумал Гаэль Лэнджевин. Семь лет назад создал руку для аниматронного гуманоида с открытым исходным кодом. Он выложил в интернет список компонентов, чертежей деталей, чтобы люди могли свободно распечатать его на 3D-принтере.

«Когда я только разместил его руку-протез в интернете, за два месяца ее для себя смогли сделать 70 тысяч человек. Тогда я стал конструировать остальные части. И каждый раз, когда появлялась голова, плечо, туловище, я выкладывал в открытый доступ. Сейчас работаю над искусственным интеллектом», — рассказал создатель робота Гаэль Ланджевин.

На крупнейшей технологической выставке участвуют предприниматели, инвесторы и лидеры отрасли из более чем 100 стран. Свои разработки представляют 800 стартапов, среди которых — около 20 российских.

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