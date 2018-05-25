Рауль Валленберг и другие знаменитости, которые пропали бесследно

Если исчезновения простых людей часто становятся просто статистикой, то пропажа знаменитостей остается в истории. Изобретатели, дети магнатов, политики и летчики — пропадали, порождая своим исчезновением шлейф версий и догадок.

Майкл Рокфеллер

Майкл не был «золотым мальчиком» своего отца — богатейшего гражданина Америки Нельсона Рокфеллера . Он отучился в университете, отслужил в армии — все, как у людей. А потом, пока его отец был занят политикой (в то время он был губернатором Нью-Йорка), поехал в экспедицию в Новую Гвинею.

Место, надо сказать, весьма экзотическое — потомки миллиардеров сюда добираются нечасто. Майкла в племенах встречали с расположением, охотно меняли свои ритуальные и бытовые артефакты на блестящие погремушки, привезенные им.

Но брать однотипные образцы Майкл, понятно, не хотел. Он хотел самого редкого, а потому лучшего и дорогого. Те ценные артефакты, о которых мечтал Рокфеллер-младший, были в затерянном племени астматов…

Перед тем, как отправиться в свой последний путь Майкл Рокфеллер даже зашел к шаману. Тот сказал ему, что видит маску смерти на его лице. Неизвестно, что подумал Майкл, но, наверное, что-то вроде «я иду в племя людоедов — у них культ смерти — их маски станут моими».

Мрачным предзнаменованием служило и негодование местных жителей по поводу перегруженности катамарана. Они предупреждали Майкла о возможной беде. Майкл не внял — и отправился в плаванье.

Закончилось оно почти фатально. Плот перевернулся, и люди едва добрались до берега. Места эти также славились своими крокодилами-людоедами, поэтому соратникам Майкла ещё повезло. Сам же Рокфеллер исчез.

До сих пор не утвердилась официальная версия причин пропажи самого богатого наследника мира. Считается, правда, что его съели людоеды, астматы, к которым он шел за артефактами. Если это так, то это можно воспринять как последнюю дань — каннибалы Новой Гвинеи едят человека из большого уважения к нему.

Этот человек в 2012 году был посмертно награжден золотой медалью Конгресса США и является почетным гражданином Австралии, США, Венгрии, Канады и Израиля. Такой почет шведский дипломат Рауль Валленберг заслужил тем, что спас десятки тысяч венгерских евреев от отправки в лагерь. Последний раз его видели в Будапеште 18 января 1945 года вместе со своим шофером. Уже позднее появились свидетельства, что дипломата видели в Лефортовской тюрьме другие иностранные пленные, а после распада СССР новое руководство фактически подтвердило, что Рауль Валленберг находился в Советском Союзе в качестве арестанта. Правда, как в конечном итоге сложилась судьба дипломата, так и осталось загадкой. След Валленберга теряется в 1947 году, когда он находился в одной из тюрем.

По версии, описанной в мемуарах генерала КГБ Судоплатова, Валленберга арестовали по личному приказу Булганина, а в 1947 году убили по указанию Молотова. По мнению генерала, Раулю Валленбергу ввели смертельную инъекцию, а его тело было сожжено в крематории Донского монастыря. Существует и версия, что Валленберг до сих пор жив. Бывшие узники Озерлага поляки Цихоцкий и Ковальский утверждали, что общались с Валленбергом на одном из пересыльных пунктов. По другим свидетельствам, его видели также в других лагерях и Владимирском централе. Поляки также утверждали, что он был жив и в октябре 1959 года.

Кроме того, члены шведской комиссии, приезжавшие в Москву в 2000 году по делу Валленберга, не исключали, что он может быть жив.

Джимми Хоффа

Джимми Хоффа был олицетворением того, какими обычно показывают в американских фильмах профсоюзных боссов. Он выбился в люди с самого низа социальной лестницы и в 1952 году стал лидером профсоюза грузового транспорта.

К 1957 году коррупция в его ведомстве достигла такого уровня, что Сенат США учредил специальный комитет во главе с сенатором Джоном Макклелланом, однако «прищучить» Хоффу удалось только в 1964 году. Он бы осужден на 8 лет за попытку подкупа члена Большого жюри, в тот же год он получил ещё 5 лет за мошенничество со средствами пенсионного фонда. Однако из 13 лет Хоффа отсидел только пять — в 1971 году Никсон своей властью сократил срок Хоффу до отбытого.

Хоффа вышел, ему дали серьезную пенсию в два миллиона долларов, но запретили заниматься профсоюзной деятельностью.

Тогда Хоффа решил начать с того, откуда шел, и задумал вернуться в детройтскую организацию. Однако осуществить свой замысел он не успел. 30 апреля 1975 года Джимми Хоффа бесследно исчез. Последний раз его видели на ресторанной парковке в пригороде Детройта Блумфилд-Тауншип около трех часов пополудни. До этого он позвонил из автомата жене и сказал, что его «кинули». На стоянке нашли открытую машину Хоффы, но от него и след простыл. Исчезновение Хоффы до сих пор считается в США «притчей во языцех», историю обыгрывают в фильмах и сериалах.

Сигизмунд Леваневский

В 1937 году на совещании у Сталина летчик-герой Сигизмунд Леваневский встал и сказал: «Товарищ Сталин, я хочу сделать заявление». «Заявление?» — спросил Сталин. «Я хочу официально заявить, что не верю Туполеву, считаю его вредителем. Убеждён, что он сознательно делает вредительские самолёты, которые отказывают в самый ответственный момент. На туполевских машинах я больше летать не буду!». Туполев сидел напротив. Ему стало плохо. Эта сцена, описанная в воспоминаниях другого летчика-героя — Байдукова, поставила намеченный трансарктический перелет под угрозу срыва.

Лететь решили на экспериментальном самолете ДБ-1. На следующий день после старта Леваневский по рации сообщил об отказе правого двигателя и плохих метеоусловиях. Больше на радиосвязь он не вышел. И больше ни его, ни самолет никто не видел.

Существуют разные версии произошедшего, но ни одна их них не нашла пока подтверждения. Район поисков самолета растянут от Якутии до Аляски. В прошлом году экспедиция РГО нашла обломки неизвестного самолета на Ямале, однако официального подтверждения того, что это был самолет именно Леваневского пока нет Владимир Александров

Владимир Александров был талантливым человеком — в науке и в жизни. Он говорил на английском языке с любимым американцами техасским акцентом и был душой компании. В заграничных командировках он жил не в гостиницах, а у своих иностранных друзей. Его ценили за необыкновенную харизму и открытость.

Александров был теоретиком «ядерной зимы». В 1983 году он с группой ученых представил доклад, на котором убедительно доказал, что даже применение 30% существующих на тот момент ядерных вооружений поставит жизнь на Земле под угрозу, а планета не сможет вернуться к своему прежнему состоянию.

В 1985 году Владимир Александров принимал участие в конференции в Испании. Перед возвращением в Москву он решил прогуляться, вышел из отеля и исчез. Больше его никто не видел. Главная версия исчезновения — физик был похищен спецслужбами.

Луи Лепренс

Все мы знаем, что первый фильм был снят братьями Люмьер, но это не так. Первым фильмом, правда, с хронометражем чуть более двух секунд снял в Лондоне французский изобретатель Луи Лепренс. Фильм назвался «Сцена в саду Раундхэй». Он вышел за семь лет (!) до официального рождения кинематографа.

Луи Лепренс видел своим главным конкурентом на приоритет изобретений американца Томаса Эдисона . И если Лепренс был вынужден влезать в долги для дальнейшей работы, то на Эдисона кредиты сыпались как конфетти. Однако, Лепренс Эдисона обогнал.

Перед своим исчезновением француз ездил в Америку, где планировал найти финансирование и, очевидно, нашел. Сразу по возвращении из Штатов он отправился к родственникам в Дюжен, а оттуда планировал поехать в Париж, пересесть на поезд до Лондона и запатентовать своё изобретение. В Дюжене он сел на парижский поезд и… исчез.

Версии исчезновения, как водится, приводят разные: от заговора конкурентов (вместе с Лепренсом пропало и его оборудование) до того, что Лепренс устроил мистификацию своего исчезновения, так как разработки его зашли в тупик, а платить по долгам было нужно. Эта история была бы неполной без ещё одного интересного факта. В 1902 году Альфонс, старший сын Лепреса, прибыл в Нью-Йорк для встречи с Эдисоном. На следующий день он был застрелен в номере отеля. Дверь номера была заперта изнутри, но оружия рядом с телом не нашли.

Рудольф Дизель

Финансовый кризис 1913 года окончательно разорил изобретателя Рудольфа Дизеля, но у него по-прежнему были надежды на благополучный исход. 29 сентября 1913 года он сел в Антверпене на пароход «Дрезден» и отправился в Лондон — открывать свой новый завод. Больше Рудольфа Дизеля никто не видел.

Версий исчезновения несколько. По одной — Рудольф Дизель упал с корабля во время сердечного приступа. Тело похожего на него человека выловили 30 сентября, однако однозначного признания того, что выловленный утопленник был Дизелем нету до сих пор.

На это есть несколько причин. Во-первых, семье Дизеля как-то удалось наладить финансовый вопрос. Якобы, они продали патенты исчезнувшего главы семьи. Однако будь все так ладно с патентами, почему сам Дизель не продал их, чтобы спасти семью от голода? Дизельный двигатель уже не был «чудом века». Его умело копировали и знали его устройство.

Во-вторых, по делу исчезновения опрашивалось масса свидетелей, но компетентных из них только три: два друга Дизеля и стюард. Все они едины в своих показаниях, но друзья Рудольфа могли просто следовать заранее заготовленной легенде, а стюард был просто подкуплен.

В ночь перед исчезновением Рудольф Дизель закрылся в своей каюте, закончил приготовления ко сну (разложил пижаму и повесил у кровати заведенные часы). Его шляпу и плащ нашли на палубе. Показательно и то, что в списках пассажиров парохода фамилии Дизеля не было, а из обнаруженных на корабле «вещей Рудольфа Дизеля» нет ни одного предмета, который бы принадлежал ему со 100% достоверностью. Ни бумажника, ни паспорта, ни записной книжки, ни чертежей. Всё словно говорит о том, что на корабль изобретатель и не заходил, а все свидетели, включая детей Дизеля, могли быть заинтересованы в сокрытии правды.