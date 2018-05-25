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Скончался кинооператор Сергей Чернышев
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Скончался кинооператор Сергей Чернышев 

Газета.Ru 1 час назад
21 мая скончался кинооператор-документалист, заслуженный деятель искусств РСФСР Сергей Чернышев, передает НСН.
Чернышев родился 12 января 1940 года в Москве.
Окончил операторский факультет ВГИКа в 1967 году. С 1959 по 1997 годы работал на студии «Центрнаучфильм».
С 1998 года — сотрудник киностудии «Кварт».
Чернышёв — член Союза кинематографистов СССР, член правления Гильдии кинооператоров Союза кинематографистов России, вице-президент Ассоциации историко-патриотического и военного кино России, член приёмной комиссии Союза кинематографистов России, Заместитель Председателя совета ветеранов Союза кинематографистов России.
Чернышёв снял несколько фильмов, посвященных династии Романовых.
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