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«Сокол тысячелетия» из «Звездных войн» появился на крыше московского ТЦ
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«Сокол тысячелетия» из «Звездных войн» появился на крыше московского ТЦ 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На крыше московского торгового центра «Авиапарк» команда художников нарисовала корабль «Сокол тысячелетия» Хана Соло из легендарной киноэпопеи «Звездные войны». Видеозапись работы опубликована в YouTube.
Работа была выполнена командой из пяти художников в течение шести дней. Граффити «Сокол тысячелетия» было нарисовано в масштабе 1:1, его размер составил 587 квадратных метров. Рисунок был выполнен в технике 3D. Корабль из легендарной киноэпопеи «Звездные войны» расположился на крыше торгового центра «Авиапарк» в Москве.
Появление «сокола тысячелетия» на крыше московского ТЦ приурочено к премьере фильма «Хан Соло: Звёздные войны. Истории», которая состоялась в России 24 мая.
Художественное осмысление саратовцами проблем с местными дорогами набирает популярность в интернете. Дыры в асфальте «заделывают» космосом и используют как декорации для фотосессий. «360» узнал, помогает ли творческий подход решить проблему разбитых дорог.
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