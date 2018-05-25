«Сокол тысячелетия» из «Звездных войн» появился на крыше московского ТЦ 

На крыше московского торгового центра «Авиапарк» команда художников нарисовала корабль «Сокол тысячелетия» Хана Соло из легендарной киноэпопеи «Звездные войны». Видеозапись работы опубликована в YouTube.
Работа была выполнена командой из пяти художников в течение шести дней. Граффити «Сокол тысячелетия» было нарисовано в масштабе 1:1, его размер составил 587 квадратных метров. Рисунок был выполнен в технике 3D. Корабль из легендарной киноэпопеи «Звездные войны» расположился на крыше торгового центра «Авиапарк» в Москве.
Появление «сокола тысячелетия» на крыше московского ТЦ приурочено к премьере фильма «Хан Соло: Звёздные войны. Истории», которая состоялась в России 24 мая.
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