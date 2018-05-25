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ЭКСПО 2025: в рамках ПМЭФ состоялась встреча с представителями Гренады и Суринама
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ЭКСПО 2025: в рамках ПМЭФ состоялась встреча с представителями Гренады и Суринама 

Министерство промышленности и торговли РФ 43 минуты назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Заявочный комитет ЭКСПО 2025 в рамках Петербургского международного экономического форума провел ряд встреч с представителями государств, входящих в Карибское сообщество (СARICOM). В частности, на полях форума состоялись переговоры с Министром здравоохранения, социального обеспечения и международного бизнеса Гренады Николасом Стилом и министром торговли, промышленности и туризма Суринама Стивеном Тсанхом.
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов и генеральный директор Заявочного комитета ЭКСПО 2025 Светлана Сагайдак презентовали представителям карибских государств российскую заявку на право проведения в Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки в 2025 году, а также информировали о состоявшемся в начале апреля визите Инспекционной комиссии Международного бюро выставок в Екатеринбург и Москву.
"Одна из целей встречи — услышать от карибских партнёров, что именно представляет наибольшую важность и актуальность для Гренады и Суринама с позиций их участия в ЭКСПО в 2025 году", — отметила Светлана Сагайдак.
В свою очередь Министр здравоохранения, социального обеспечения и международного бизнеса Гренады Николас Стил отметил, что для его страны особый приоритет в развитии отношений с Россией имеют проекты в области медицины. Также он рассказал про подготовку участия Сент-Джорджес в выставке ЭКСПО 2020 в Дубае, где у Гренады впервые за всю историю участия во Всемирной универсальной выставке появится собственный отдельный павильон. «Подобная практика была бы предпочтительна и в рамках ЭКСПО 2025», — подчеркнул Стил.
По словам Министра торговли, промышленности и туризма Суринама Стивена Тсанха в настоящее время особое внимание его страна уделяет развитию сотрудничества со странами БРИКС. В этой связи участие Парамарибо в российском ЭКСПО могло бы стать дополнительным импульсом для развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
Особый интерес у карибских партнёров вызвала программа помощи, которую Россия как страна-организатор выставки окажет целому ряду развивающихся стран, в случае, если Екатеринбургу будет предоставлено право проведения ЭКСПО в 2025 году.
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