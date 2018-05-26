Петербург начался с Петропавловской крепости

27 мая Петербургу исполнится 315 лет. Он возводился как твердыня — с оборонительными сооружениями по берегам Невы, а вскоре и в Финском заливе. Неудивительно, что первым строением, давшим начало городу, стала Петропавловская крепость. И именно здесь ежегодно начинается празднование Дня города с возложения венков к могиле Петра I в соборе Петра и Павла.

Столетний юбилей

Хотя Петропавловская крепость ни разу за свою историю не воевала, военный дух в ней чувствуется. Он сквозит в названиях: повсюду бастионы, равелины, куртины. Есть кордегардии и комендантский дом, будки часовых раскрашены в косые полосы, в полдень с Нарышкина бастиона стреляет пушка, а по субботам проходит разводка почетного караула.

Каждый сезон нас посещает полтора миллиона человек». Александр Колякин

«Традиции почетного караула уже девять лет, — рассказал директор Музея истории Санкт-Петербурга Александр Колякин. — Такого больше нигде нет: 25 человек оркестра и 25 солдат. Они показывают такие чудеса жонглирования оружием и шагистики, что все смотрят с открытым ртом! Причем все ребята — срочники, проходящие действительную военную службу. Призваны они только из Петербурга и Ленобласти».

В этом году музею исполняется 100 лет: декрет Наркомпроса о его создании, подписанный Анатолием Луначарским , вышел 4 октября 1918 года. Хотя музейщики ведут отсчет и от более ранней даты: еще в 1907 году был учрежден Музей старого Петербурга — его коллекции и вошли в новый Музей Города. Именно так слово «город» и писалось — с большой буквы. Это был единственный в те времена музей, занимавшийся изучением городской среды, архитектуры, урбанистики.

Петропавловская крепость вошла в его состав уже после войны, в 1954 году, причем не полностью: собор Петра и Павла, тюрьма и еще несколько объектов. Хозяевами в крепости оставались военные, горожане, и туристы даже не могли свободно по ней гулять. О том, чтобы подняться на стены, и речи не было. Сейчас для людей открыто практически все. Есть Невская панорама — пешеходный маршрут поверху куртин и бастионов. Экскурсанты взбираются даже на колокольню собора — туда тоже водят туристов.

«Каждый сезон нас посещает полтора миллиона человек, — доволен цифрой Александр Колякин. — Сейчас стало больше китайцев, это люди с другой планеты, с совсем другой культурой, восприятием. Учимся работать с ними, чтобы им было интересно и понятно. Такая вот задачка непростая».

Первые шаги … в космос

Столетие музея Петропавловка собирается отмечать новыми выставками, экспозициями, показом новых отреставрированных деталей.

«А еще мы готовим фильм, но я о нем пока не расскажу, — хитро улыбнулся директор. — Открою только, что один из рассказчиков в нем космонавт Сергей Крикалев . Он почетный житель Петербурга, а для нас настоящий символ полностью отреставрированного Музея космонавтики».

Этот музей в крепости появился не случайно, хотя на первый взгляд и кажется несколько инородным телом в дышащих петровскими временами стенах. Но дело в том, что в 30-е годы прошлого века, когда Петропавловкой еще владели военные, в Иоанновском равелине находился отдел Газодинамической лаборатории. Эта организация — основоположник космонавтики. Как раз в Петропавловской крепости создавались первые в СССР ракеты и ракетные двигатели, здесь работали выдающиеся ученые и конструкторы. В начале 70-х бывший руководитель этого научно-исследовательского и опытно-конструкторского центра Валентин Глушко создал в его помещениях музей.

«Сейчас мы его полностью обновили, — не без удовольствия заметил Колякин. — Если раньше мы гордились, что его посещали 30 тысяч человек в год, то сегодня — 120 тысяч! Есть разница? Каждое пятое письмо, которое мы получаем, — с просьбой посетить Музей космонавтики».

Полно забот

Для туристов Петропавловская крепость — обязательный пункт в программе посещения города. Без него трудно себе представить знакомство с Петербургом. Конечно, времени все обойти хватает не у всех. Так что музейщики предусмотрели несколько вариантов: быстрый — прогулка по крепости и посещение собора Петра и Павла, подольше — с визитами в казематы, осмотром бастионов и подробный — с возможностью осмотреть многочисленные экспозиции.

«Сейчас мы готовим еще несколько выставок, — рассказал замдиректора музея по науке и развитию Сергей Калюжин . — Будет очень интересная для мальчишек — из фондов бытовой техники. Они увидят, что нас окружало в ХХ веке — телевизоры, магнитофоны, швейные, печатные и стиральные машины, бинокли, подзорные трубы, арифмометры, фотоаппараты, велосипеды и много чего еще. Некоторые вещи можно будет трогать, крутить, вертеть. Но нынче ведь XXI век на дворе, так что будут и дополненная реальность, и лазерные шоу, и другие современные формы экспозиции. Отдаем под эту выставку Нарышкин бастион — он несколько лет как отреставрирован и ждал крупного проекта».

Мы сделали каталоги, которые раздали в школы, библиотеки, гостям, чтобы все посмотрели рисунки.

«А в Государевом бастионе открываем выставку архитектурной керамики, — добавила ученый секретарь музея Ирина Карпенко. — Мы уже делали временную экспозицию, а сейчас решили, что она станет постоянной. Это отсылка к первым архитектурным коллекциям, собранным еще Музеем старого Петербурга. Здесь будут керамические печи XVIII-XX веков, многие из них — это все, что осталось от зданий после бомбежек в блокаду. Покажем керамические плитки с купола Соборной мечети, в которую попала бомба, ангела с церкви Святой Анны Кашинской».

Готовится и выставка блокадных детских рисунков — их в коллекции музея 275.

«После войны их собирала одна ленинградская учительница, — рассказала Карпенко. — Тогда никто в них особой ценности не видел, и она передала их нам. Очень тяжело смотреть на эти рисунки. Эта выставка — абсолютно некоммерческий проект, но ее надо обязательно посетить. Мы сделали каталоги, которые раздали в школы, библиотеки, гостям, чтобы все посмотрели рисунки».

Дружба и служба

«Собор Петра и Павла — это доминанта, с него пошел город, — вернулся к главным достопримечательностям Александр Колякин. — Мы до деталей восстановили иконостас, даже вернули фонарь в руки архангела Гавриила. Восстановили фреску на восточном фасаде собора — там было утеряно 98 процентов изображения, фактически замазанное цементом пятно. Мы все отреставрировали, освятили, и теперь с этой фрески пишут иконы: Святитель, а справа и слева от него апостолы Петр и Павел. Напряглись — и сделали царские комнаты в соборе, где император с семьей отдыхали после богослужений. Теперь эта экспозиция стала неотъемлемой частью храма».

1,3 миллиона экспонатов составляет коллекция Петропавловской крепости.

Отношения с Церковью здесь выстроили давно: музей одним из первых подписал с Санкт-Петербургской епархией соглашение, и теперь в соборе регулярно проходят службы.

«Мы абсолютно уважительно сочетаем богослужение и работу музея, — заверил директор. — Когда начинали, было восемь служб в год, сейчас — 137 только регулярных, которые проводит настоятель, и еще несколько в связи с различными событиями. Наш постоянный гость — митрополит Варсонофий. А патриарх Кирилл уже семь лет подряд проводит у нас 12 июля службу в честь Петра и Павла, он очень любит наш собор».

На чём заработать

«Денег, конечно, всегда не хватает, — вздохнул Александр Колякин. — Мы научились не только тратить, но и зарабатывать. Это ведь памятник архитектуры, его надо постоянно реставрировать, и мы направляем на это собственные средства. Если из бюджета мы получаем на реставрацию 20-25 миллионов, то своих денег тратим около 90 миллионов».

Главная статья доходов крепости — билеты. Они двух видов: на отдельные объекты и единый. Единый действует два дня, чтобы можно было с экскурсоводом все обойти, посетить собор и Великокняжескую усыпальницу, тюрьму Трубецкого бастиона, Музей космонавтики, выставки об истории Петербурга и Петропавловской крепости. Стоит он 600 рублей для взрослых, 350 — для детей и 250 — для пенсионеров. При этом отдельный билет только в собор и усыпальницу стоит 450 рублей для взрослых, 250 — для детей и 200 рублей — для пенсионеров. Естественно, туристы в основном покупают единый — их продается около 600 тысяч в год.

«За пару часов ведь можно увидеть только самое основное, а чтобы познакомиться с музеем как следует, даже дня мало — у нас ведь 1,3 миллиона экспонатов! — пояснил Калякин. — Поэтому туристам нравится, что по тому же билету можно прийти и на следующий день».

Если десять лет назад у нас в основном были организованные группы, то в последние годы возник паритет между ними и индивидуальными посетителями.

«У нас есть мысль, как сделать экскурсии многоязычными, — поделился планами Сергей Колюжин. — Сейчас ведь экскурсии по единому билету только на русском. Мы на каждого экскурсанта наденем наушники, лидер группы будет включать нужную программу, и туристы услышат экскурсию на своем языке. Это отличается от аудиогидов, которые мы давно используем: с аудиогидом каждый слушает свой рассказ, а в группе они будут слушать одно и то же, только на разных языках».

Еще один популярнейший маршрут — по стенам крепости, откуда открывается восхитительный вид на Неву и ее набережные.

«Если десять лет назад у нас в основном были организованные группы, то в последние годы возник паритет между ними и индивидуальными посетителями, — заметил Колякин. — Люди приходят семьями, с детьми. В основном россияне из других городов».

Петербуржцы в Петропавловку тоже ходят часто, но в первую очередь погулять, а это бесплатно. Хотя на временные экспозиции они покупают билеты с удовольствием.

«Мы хотим, чтобы от нашего музея оставалось яркое и приятное впечатление, — заверила Ирина Карпенко. — Чтобы посетители увидели все знаковые вещи, а если у них много времени, чтобы посмотрели на них с разных сторон: поднялись на стены, спустились в подземелья, забрались на колокольню».

Ненужные кости

А в 2009 году сотрудники музея обнаружили страшную находку. За крепостной стеной у Головкина бастиона они выкопали останки 190 человек. В черепах были отверстия от пуль — эти люди явно были расстреляны. Исследования показали, что казни состоялись во время Гражданской войны.

Но главная проблема останков в том, что они… никому не нужны. Ни прокуратуре , ни другим организациям — никто не хочет их забрать и похоронить по-человечески.

— Я сейчас хранитель морга, — грустно пошутила Карпенко. — Ну не музей ведь должен заниматься захоронениями! К тому же для этого нужны участок и деньги, но никому в городе нет до этого дела. Может, благодаря вам кто-то об этом прочтет и поможет?

КИТАЙСКАЯ МУЗЫКА

В прошлом году Музей истории Санкт-Петербурга провел 125 выставок. Разумеется, на любой вкус — найти интересные экспозиции могли и дети, и пенсионеры, и военные. Кроме того, Петропавловская крепость — излюбленное место проведения различных мероприятий, фестивалей, праздников. За год их проходит больше 120.

«В прошлом году добавилось еще одно, — сказал Александр Колякин. — Если помните, Военно-морской парад в День ВМФ начался именно в Петропавловской крепости — и теперь так будет каждый год!»

Седьмой год подряд крепость становится одной из городских площадок фестиваля «Опера — всем». Самые знаменитые оперы идут под открытым небом и их слушает по 10-15 тысяч зрителей.

Чтобы посетителям было приятнее, музей делает множество мелочей: в разных уголках стоят фигуры старых обитателей крепости. Например, у входа в тюрьму Трубецкого бастиона — кричащий надсмотрщик, у Музея ремесел — сидящий за столом мастеровой. Есть площадка тронов — на них обожают фотографироваться туристы. И конечно, главный любимец посетителей — бронзовый Петр I работы Михаила Шемякина . Эта скульптура появилась в 1991 году и сразу стала «контактной» — люди залезают на колени к императору, держат его за руки. Да так, что кисти Петра отполированы до блеска.

Если помните, Военно-морской парад в День ВМФ начался именно в Петропавловской крепости — и теперь так будет каждый год!

Уже десять лет в Петропавловской крепости проходят фестивали песчаных и ледяных скульптур, а зимой здесь устраивают катальную горку по образу той, что ставилась в XVII-XIX веках на Неве напротив Невских ворот. Катания, разумеется, бесплатные.

Любят посетители и концерты карильонной музыки — они проходят по воскресеньям в 15:00 и тоже бесплатно. На колокольне собора Петра и Павла установлены бельгийские колокола, и музыканты исполняют на них известные произведения. Руководит этим проектом бельгийский музыкант, руководитель Королевской карильонной школы в Мехелене Йо Хаазен.

«Эти концерты дошли до того, что мы уже отвезли китайцам в Пекин проект русских колоколов!» — похвалился Колякин.

И тут же, во время беседы, возникла новая идея, которая может привлечь китайцев, — включить в карильонный концерт пару популярных китайских мелодий.

«А что, это интересно! — воскликнул директор. — Я попрошу Хаазена, тем более что он большой знаток и любитель китайской музыки!»