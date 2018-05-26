В Москве пройдет благотворительный фестиваль поэзии "#вЖЫвую"

"26 мая в арт-пространстве NOL пройдет благотворительный фестиваль поэзии "#вЖЫвую", посвященный выходу книги лучших стихотворений проекта «Живые поэты», — говорится в сообщении. Часть денег, собранных от продажи билетов, передадут тяжелобольным детям — подопечным фонда «Линия жизни».

На мероприятии выступят поэты Леха Никонов и Дмитрий Воденников, Яшка Казанова и Андрей Орловский, композитор Миша Мищенко, музыканты Саша Гагарин ("Сансара"), Алексей Румянцев ("Пионерлагерь Пыльная Радуга") и Вадик Королев (OQJAV), авторы и друзья проекта из Санкт-Петербурга, Воронежа, Минска, Самары и Днепропетровска.

"Живые поэты" или «ЖЫ» — литературный проект, способствующий развитию и популяризации современной поэзии. Он был создан в 2014 году поэтом, писателем и журналистом Андреем Орловским.