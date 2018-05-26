В Санкт-Петербурге назовут лауреата литературной премии «Национальный бестселлер» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Лауреата престижной литературной премии «Национальный бестселлер» назовут в субботу в Петербурге, церемония состоится на Новой сцене Александринского театра.
В финал вышли пять писателей: Алексей Сальников с книгой «Петровы в гриппе и вокруг него», Василий Аксенов ("Была бы дочь Анастасия"), Мария Лабыч ("Сука"), Анна Старобинец ("Посмотри на него"), Дмитрий Петровский ("Дорогая, я дома").
В этом году лучшего из лучших выберет Малое жюри, в состав которого вошли профессор университета Сорбонна (Франция) Элен Мела, рэп-исполнитель Хаски, писатель Анна Козлова, художник Татьяна Ахметгалиева и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Председателем приглашен банкир Артем Оболенский.
Победитель получит денежную премию в 1 млн рублей, которую поделит с выдвинувшим его номинатором в пропорции девять к одному. Остальные финалисты получат по 60 тыс. рублей.
"Национальный бестселлер" — ежегодная общероссийская литературная премия, одна из главных негосударственных литературных премий России. Основана в 2001 году фондом «Национальный бестселлер» (среди учредителей — писательница Татьяна Набатникова и литературный критик Виктор Топоров). Вручается за работы в прозе (художественная и документальная проза, публицистика, эссеистика, мемуары), впервые опубликованные на русском языке в течение прошедшего календарного года, или рукописи вне зависимости от года их создания. Цель премии — «вскрыть невостребованный иными средствами рыночный потенциал прозаических произведений».
В разные годы победителями «Национального бестселлера» становились писатели Леонид Юзефович, Виктор Пелевин, Михаил Шишкин, Анна Козлова и другие.