В Санкт-Петербурге назовут лауреата литературной премии «Национальный бестселлер»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. / ТАСС /. Лауреата престижной литературной премии «Национальный бестселлер» назовут в субботу в Петербурге, церемония состоится на Новой сцене Александринского театра.

Победитель получит денежную премию в 1 млн рублей, которую поделит с выдвинувшим его номинатором в пропорции девять к одному. Остальные финалисты получат по 60 тыс. рублей.