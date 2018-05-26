В Ульяновской области открывается кинофестиваль «От всей души»

САМАРА, 26 мая — РИА Новости . Десятый международный кинофестиваль «От всей души» открывается в Ульяновской области, его гостями и участниками станут более 40 кинодеятелей, в том числе зарубежные кинематографисты, сообщает пресс-служба правительства региона.

"На территории региона с 26 по 30 мая состоится более 80 тематических мероприятий. Гостями и участниками станут более 40 кинодеятелей, в том числе народные и заслуженные артисты России, а также зарубежные кинематографисты", — говорится в сообщении.

По словам министра искусства и культурной политики региона Ольги Мезиной, которую цитирует пресс-служба, в программу кинофестиваля вошли более 50 игровых, документальных и анимационных фильмов из семи стран: Германии, Польши, Японии, Словении, Китая, Белоруссии и Казахстана.

"Для обмена опытом на фестиваль прибудут кинематографисты из Донецкой народной республики. Знаковым событием для развития киноотрасли региона станет проведение стратегической сессии «Кинокластер как приоритетный проект Ульяновской области». В мероприятии примут участие генеральный директор «Роскультпроекта» Олег Иванов и секретарь Союза кинематографистов России, сопредседатель молодежного центра Союза кинематографистов, режиссер, продюсер Филипп Абрютин ", — сказала Мезина.

В рамках фестиваля также планируется открытие Ульяновского молодежного центра кинематографии и телевидения при Союзе кинематографистов России.

Отмечается, что гостями кинофестиваля также станет кинодинастия Смеховых. Кроме того, с лекцией выступит специалист по зарубежному кино, преподаватель Всероссийского государственного университета кинематографии Татьяна Яковлева