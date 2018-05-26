В Ульяновской области открывается кинофестиваль «От всей души» 

САМАРА, 26 мая — РИА Новости. Десятый международный кинофестиваль «От всей души» открывается в Ульяновской области, его гостями и участниками станут более 40 кинодеятелей, в том числе зарубежные кинематографисты, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На территории региона с 26 по 30 мая состоится более 80 тематических мероприятий. Гостями и участниками станут более 40 кинодеятелей, в том числе народные и заслуженные артисты России, а также зарубежные кинематографисты", — говорится в сообщении.
По словам министра искусства и культурной политики региона Ольги Мезиной, которую цитирует пресс-служба, в программу кинофестиваля вошли более 50 игровых, документальных и анимационных фильмов из семи стран: Германии, Польши, Японии, Словении, Китая, Белоруссии и Казахстана.
"Для обмена опытом на фестиваль прибудут кинематографисты из Донецкой народной республики. Знаковым событием для развития киноотрасли региона станет проведение стратегической сессии «Кинокластер как приоритетный проект Ульяновской области». В мероприятии примут участие генеральный директор «Роскультпроекта» Олег Иванов и секретарь Союза кинематографистов России, сопредседатель молодежного центра Союза кинематографистов, режиссер, продюсер Филипп Абрютин", — сказала Мезина.
В рамках фестиваля также планируется открытие Ульяновского молодежного центра кинематографии и телевидения при Союзе кинематографистов России.
В этом году юбилейный кинофестиваль возглавляют сразу два человека: актриса Вероника Лысакова и народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко.
"Почетным председателем жюри станет заслуженный деятель культуры России, креативный продюсер "Уолт Дисней Компани СНГ" Владимир Грамматиков. В кинофестивале примет участие и его сын, молодой режиссер Егор Грамматиков со своей супругой актрисой Анной Казючиц", — рассказала директор кинофестиваля «От всей души» Лидия Саурова.
Отмечается, что гостями кинофестиваля также станет кинодинастия Смеховых. Кроме того, с лекцией выступит специалист по зарубежному кино, преподаватель Всероссийского государственного университета кинематографии Татьяна Яковлева.
Международный фестиваль «От всей души» имени Валентины Леонтьевой, названный в честь ведущей передач «В гостях у сказки» и «Спокойной ночи, малыши!», проходит в Ульяновской области с 2008 года.