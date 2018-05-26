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Таксы в костюмах для квиддича выйдут на парад в Петербурге
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Таксы в костюмах для квиддича выйдут на парад в Петербурге 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Петербурге на парад в Василеостровском районе выйдут более 100 такс в костюмах разных спортсменов, в том числе и игроков в квиддич, популярный вид спорта в серии книг о Гарри Поттере, сообщает РИА «Новости».
Местные власти пояснили, что седьмой ежегодный парад такс, приуроченный к 315-летию Петербурга, посвящен спортивной тематике.
"Организаторы в фантазии участников не ограничивают. Это могут быть как олимпийские боги, так и представители федераций по различным видам спорта. Уже известно, что на подиум поднимутся гимнасты, пловцы, фигуристы, гонщики «Формулы-1» и сразу несколько сборных, среди них — сборная по квиддичу, который невероятно прославлен и знаменит в волшебном мире Гарри Поттера", — говорится в сообщении.
Помимо этого, в рамках парада заявлен выход такс, изображающих орловских рысаков, которые считаются символом российского конного спорта. Также гости парада смогут увидеть выступление ансамбля такс «Танцующие сосиски».
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