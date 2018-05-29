Полсотни жителей города прислали заявки на участие в проекте «Мы — вологжане. Команда Мэра»

Участники представили свои работы по шести направлениям. Разработки предстоит оценить жюри. На этой неделе стартует отбор заявок, по некоторым победителей определят интернет— пользователи.

Наиболее число заявок поступило в номинации «Мы — вологжане. Мы вам рады!». Проекты въездных знаков предложили 32 участника. Эскизы создавали студенты-архитекторы. На стелах участники использовали изображение герба Вологды.

«Эксперты рассмотрят предложения по проектам стел. Самые удачные работы будут вынесены на интернет-голосование, — рассказала заместитель начальника Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды Юлия Смирнова. — Также жюри рассмотрит заявки по проектам событий в Вологде. Лучшие будут реализованы в День города».

10 сценариев городских событий прислали участники направления «Мы — вологжане. В Вологде интересно». Конкурсанты предложили свои идеи по организации и проведению городских мероприятий. Преимущество получат новаторские и актуальные подходы.

О своем профессионализме в категории «Мы — вологжане. Молодые профессионалы» заявили шесть претендентов. Среди них — санаторий «Новый источник», «ВОМЗ», «Вологодский вагоноремонтный завод», городские поликлиники № 1, № 3. Комиссия определит победителя, который представит проект на областном слете «Регион молодых».

Победители проекта «Мы — вологжане. Команда Мэра» будут награждены дипломами и попадут в команду Мэра города Вологды. Их имена назовут в День города.