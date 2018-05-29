Ещё
Полсотни жителей города прислали заявки на участие в проекте «Мы — вологжане. Команда Мэра»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Полсотни жителей города прислали заявки на участие в проекте «Мы — вологжане. Команда Мэра» 

Официальный сайт Администрации города Вологды 29 мая 2018
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Участники представили свои работы по шести направлениям. Разработки предстоит оценить жюри. На этой неделе стартует отбор заявок, по некоторым победителей определят интернет— пользователи.
Наиболее число заявок поступило в номинации «Мы — вологжане. Мы вам рады!». Проекты въездных знаков предложили 32 участника. Эскизы создавали студенты-архитекторы. На стелах участники использовали изображение герба Вологды.
«Эксперты рассмотрят предложения по проектам стел. Самые удачные работы будут вынесены на интернет-голосование, — рассказала заместитель начальника Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды Юлия Смирнова. — Также жюри рассмотрит заявки по проектам событий в Вологде. Лучшие будут реализованы в День города».
10 сценариев городских событий прислали участники направления «Мы — вологжане. В Вологде интересно». Конкурсанты предложили свои идеи по организации и проведению городских мероприятий. Преимущество получат новаторские и актуальные подходы.
О своем профессионализме в категории «Мы — вологжане. Молодые профессионалы» заявили шесть претендентов. Среди них — санаторий «Новый источник», «ВОМЗ», «Вологодский вагоноремонтный завод», городские поликлиники № 1, № 3. Комиссия определит победителя, который представит проект на областном слете «Регион молодых».
Победители проекта «Мы — вологжане. Команда Мэра» будут награждены дипломами и попадут в команду Мэра города Вологды. Их имена назовут в День города.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
Фестиваль «Молодая Ганза» состоится в Вологде в конце июня Готовность к приему отдыхающих проверили в загородном лагере «Изумруд» Детский праздник пройдет 1 июня в Вологде
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть11
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности3
Ляпы в советских кинохитах7
Помните ли вы Цоя: тест77
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина11
Видео
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение