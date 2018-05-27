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«Система» может продать контрольный пакет «Детского мира»
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«Система» может продать контрольный пакет «Детского мира» 

Прайм 1 час назад
Фото: Реальное время
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. АФК «Система» не исключает возможности продажи продать контрольный пакет "Детского мира", рассказал основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков РБК.
По его словам, руководство «Системы» думает о продаже пакета. «Часть не будем продавать точно», — заметил он. «Детский мир» — очень успешный развивающийся актив, вышедший за пределы России, сказал Евтушенков. «Продавать пакет, если так честно говорить, жаба душит, но не исключено», — добавил он.
Сегодня есть три претендента (на «Детский мир»), рассказал Евтушенков корреспонденту РБК. По его словам, сейчас стороны обсуждают, сможет ли АФК «Система» продать контрольный пакет с премией. «Если нас устроит премия за контроль, то возможно, и продадим. Если нет, не будем спешить», — заметил он. Каждый квартал цена акций «Детского мира» только увеличивается, «поэтому нет никакой необходимости резать золотую курицу, которая несет золотые яйца», — заявил Евтушенков.
На момент закрытия торгов в пятницу, 25 мая, одна акция «Детского мира» стоила 96,5 рубля. Общая капитализация компании составляла 71,3 млрд рублей. Таким образом, на продаже контрольного пакета «Система» может заработать около 37 млрд рублей.
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