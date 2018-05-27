«Система» может продать контрольный пакет «Детского мира»

По его словам, руководство «Системы» думает о продаже пакета. «Часть не будем продавать точно», — заметил он. «Детский мир» — очень успешный развивающийся актив, вышедший за пределы России, сказал Евтушенков. «Продавать пакет, если так честно говорить, жаба душит, но не исключено», — добавил он.

Сегодня есть три претендента (на «Детский мир»), рассказал Евтушенков корреспонденту РБК. По его словам, сейчас стороны обсуждают, сможет ли АФК «Система» продать контрольный пакет с премией. «Если нас устроит премия за контроль, то возможно, и продадим. Если нет, не будем спешить», — заметил он. Каждый квартал цена акций «Детского мира» только увеличивается, «поэтому нет никакой необходимости резать золотую курицу, которая несет золотые яйца», — заявил Евтушенков.

На момент закрытия торгов в пятницу, 25 мая, одна акция «Детского мира» стоила 96,5 рубля. Общая капитализация компании составляла 71,3 млрд рублей. Таким образом, на продаже контрольного пакета «Система» может заработать около 37 млрд рублей.