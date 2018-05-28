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Семьи с детьми оказались самыми финансово неблагополучными
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Семьи с детьми оказались самыми финансово неблагополучными 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В России 70 процентов от всего количества бедных — это семьи с детьми. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на съезде уполномоченных по правам несовершеннолетних, передаетРИА Новости.
«Семьи с детьми составляют основную массу, основную когорту тех семей, которые у нас находятся за чертой прожиточного минимума. После рождения ребенка у нас продолжают, к сожалению, оставаться факторы, когда семья безусловно теряет уровень дохода, появляется новый член семьи», — уточнил Топилин.
Глава Минтруда отметил, недавнее повышение МРОТ и выполнение майских указов должны положительно сказаться на доходах семей. Он добавил, что властям необходимо предложить дополнительные меры для решения проблемы.
Ранее первый заместитель Топилина Алексей Вовченко говорил, что молодые семьи с детьми рискуют стать бедными больше, чем пенсионеры.
Более половины населения считает нынешнее время неблагоприятным для рождения ребенка, свидетельствуют данные ноябрьского опроса ВЦИОМ. Главными препятствиями для этого респонденты назвали небольшой размер детских пособий, нехватку детских садов, бедность и некачественную медицину.
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