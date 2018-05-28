Семьи с детьми оказались самыми финансово неблагополучными

В России 70 процентов от всего количества бедных — это семьи с детьми. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на съезде уполномоченных по правам несовершеннолетних, передает РИА Новости

«Семьи с детьми составляют основную массу, основную когорту тех семей, которые у нас находятся за чертой прожиточного минимума. После рождения ребенка у нас продолжают, к сожалению, оставаться факторы, когда семья безусловно теряет уровень дохода, появляется новый член семьи», — уточнил Топилин.

Глава Минтруда отметил, недавнее повышение МРОТ и выполнение майских указов должны положительно сказаться на доходах семей. Он добавил, что властям необходимо предложить дополнительные меры для решения проблемы.

Ранее первый заместитель Топилина Алексей Вовченко говорил, что молодые семьи с детьми рискуют стать бедными больше, чем пенсионеры.