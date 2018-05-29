Приставы и юристы проведут в Челябинской области бесплатные консультации

Приставы и юристы окажут жителям Челябинской области бесплатную юридическую помощь, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Единый день бесплатной юридической помощи пройдёт в Международный день защиты детей, 1 июня. За консультациями южноуральцы смогут обратиться во все структурные подразделения регионального управления Федеральной службы судебных приставов с 13.00 до 16.45. В первую очередь специалисты ответят на вопросы о правах детей и их законных представителей. Кроме того, приставы окажут помощь в составлении документов правового характера по адресу: Челябинск, пр. Ленина, д. 52, офисы 338 и 340, время приёма — с 14.00 до 16.00.

Бесплатные консультации по любым общеправовым вопросам в этот день также можно будет получить в челябинском региональном отделении Ассоциации юристов России. Уточнить время и место приёма специалистов можно здесь.