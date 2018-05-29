Ещё
В Петербурге ученый подарил «Мосту глупости» картину из микробов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

В Петербурге ученый подарил «Мосту глупости» картину из микробов 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Ученый Санкт-Петербургского НИИ имени Пастера подарил городскому «Мосту глупости» картину из микробов. Об этом сообщается на официальной странице переправы в Twitter.
«Произведение искусства» было выращена в чашке Петри. На картине сотрудник института изобразил «ГАЗель», сам мост и число «150». Таким образом ученый решил поздравить переправу с юбилеем: на днях под мостом застряла 150-й по счету автомобиль.
«Картина рисуется посевом различных бактерий, которые в процессе роста проявляются каждая своим цветом. Шедевральная работа!», — написано в Twitter.
А это ОЧЕНЬ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДАРОК! Эту картину из микробов в чашке Петри вырастил научный сотрудник Института Пастера. Картина рисуется посевом различных бактерий, которые в процессе роста проявляются каждая своим цветом. Шедевральная работа! pic.twitter.com/2KyxcWYqBd
— Мост глупости (@FoolsBridge) 27 мая 2018 г.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
«ТИТАН» поздравил петербуржцев с 315-летием города В Петербурге появится парк-музей с ледовыми дорожками «Страна хоккея» Авто Премиум принял участие в культурной программе ПМЭФ-2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мифы, которые навязал нам кинематограф4
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь2
Самые глупые ляпы про русских в американском кино13
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят1
Тест: помните ли вы сериал «Просто Мария»
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение