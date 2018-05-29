В Петербурге ученый подарил «Мосту глупости» картину из микробов

Ученый Санкт-Петербургского НИИ имени Пастера подарил городскому «Мосту глупости» картину из микробов. Об этом сообщается на официальной странице переправы в Twitter.

«Произведение искусства» было выращена в чашке Петри. На картине сотрудник института изобразил «ГАЗель», сам мост и число «150». Таким образом ученый решил поздравить переправу с юбилеем: на днях под мостом застряла 150-й по счету автомобиль.

«Картина рисуется посевом различных бактерий, которые в процессе роста проявляются каждая своим цветом. Шедевральная работа!», — написано в Twitter.

А это ОЧЕНЬ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДАРОК! Эту картину из микробов в чашке Петри вырастил научный сотрудник Института Пастера. Картина рисуется посевом различных бактерий, которые в процессе роста проявляются каждая своим цветом. Шедевральная работа! pic.twitter.com/2KyxcWYqBd

— Мост глупости (@FoolsBridge) 27 мая 2018 г.