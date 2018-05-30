Ещё
В роддоме на Костромской пройдет очередное занятие «Школы матери»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

В роддоме на Костромской пройдет очередное занятие «Школы матери» 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В «Школе матери», действующей на базе родильного отделения № 2 городской клинической больницы имени Ерамишанцева, 30 мая в 14.00 состоится очередное занятие для будущих мам. На этот раз оно будет посвящено послеродовому периоду, грудному вскармливанию и уходу за новорожденным ребенком, сообщила заведующая отделением Ольга Билявская.
— В рамках занятия будущие мамы смогут пообщаться со специалистами нашего медучреждения и задать им все интересующие вопросы, — отметила Билявская.
Продолжительность занятия составит полтора часа. Предварительная запись не требуется. Родильное отделение находится по адресу: Костромская улица, дом 3. (ак)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
В ДК около метро «Алтуфьево» будут проводиться летние интенсивы для детей Ко Дня защиты детей в СВАО приурочат 75 мероприятий В первый день лета в СВАО дадут старт «Московской смене»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»29
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»1
Певцова сняли за поцелуями с Инной Маликовой15
Орбакайте оскандалилась с новой песней21
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем15
Видео
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
12:36
Возмутительные киноляпы из Голливуда
Кино
02:46
Как чуть не сняли последний в жизни Мягкова кадр
Кино
00:57
Певцова сняли за поцелуями с Инной Маликовой
Концерты
12:25
Чем провинился «Пятый элемент»
Кино
01:52
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение