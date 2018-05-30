В роддоме на Костромской пройдет очередное занятие «Школы матери»

В «Школе матери», действующей на базе родильного отделения № 2 городской клинической больницы имени Ерамишанцева, 30 мая в 14.00 состоится очередное занятие для будущих мам. На этот раз оно будет посвящено послеродовому периоду, грудному вскармливанию и уходу за новорожденным ребенком, сообщила заведующая отделением Ольга Билявская.

— В рамках занятия будущие мамы смогут пообщаться со специалистами нашего медучреждения и задать им все интересующие вопросы, — отметила Билявская.

Продолжительность занятия составит полтора часа. Предварительная запись не требуется. Родильное отделение находится по адресу: Костромская улица, дом 3. (ак)