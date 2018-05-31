«Мультимир» в Москве: чем удивляют и развлекают на фестивале

«Вау-кинотеатр», селфи с Машей и Медведем и еще 20 тысяч квадратных метров развлечений. На ВДНХ стартовал крупнейший в России детский фестиваль — «Мультимир». Он проходит уже в третий раз, каждый год становится все более масштабным и красочным. В этом убедилась Екатерина Кадушкина.

Здесь есть, чем заняться всем — и годовалой Василисе, и пятилетней Насте, поклоннице мультфильмов про волшебниц «Сказочный патруль» и «Феи Винкс». И даже мама уходит домой в картонной короне.

— Это мечта. Если бы я была ребенком, я бы каждый день сюда ходила.

— Игровые зоны для малышек есть, им там здорово!

Посещать «Мультимир» — это уже традиция, как отмечать начало летних каникул и День защиты детей. Он проходит в третий раз. Самый крупный детский фестиваль — 20 тысяч квадратных метров игрового пространства.

Стенды российских и зарубежных анимационных компаний. Здесь можно встретить любимых мультгероев — Машу и Медведя, ми-ми-мишек Кешу и Тучку, Барбоскиных, Фиксиков, Губку Боба, Свинку Пеппу. Детские телеканалы, издательства, семейные парки развлечений, мастер-классы, конкурсы, квесты, пляж с шезлонгами и виртуальным кинотеатром — это все «Мультимир».

"Такого масштабного и красивого — и с точки зрения стендов, и с точки зрения количества участников, брендов, которые у нас в этом году принимают участие — у нас еще ни разу не было", — говорит генеральный директор компании «0+ Media», организатор фестиваля «Мультимир» Александр Саблуков

Здесь всегда показывают что-то новое — в этом году канал «МУЛЬТ» презентует «вау-кинотеатр» — пластиковая коробочка, которая поместится в сумке. По сути — мини-проектор. И серии «Бумажек», «Мимишек», " Аркадия Паровозова " или Лео и Тига можно смотреть в машине или самолёте.

— Там внутри уже есть подписка на телеканал «МУЛЬТ», то есть вы можете смотреть мультики, где угодно.

"Союзмультфильм" на «Мультимире» презентует собственный канал на YouTube. Удивительно, но раньше мультфильмы киностудии посмотреть там официально было невозможно. На площадке, где детские каналы набирают миллионы просмотров и конкуренция серьёзная. Но в «Союзмультфильме» не сомневаются: аудитория придёт и на новый канал.

"Все больше и больше родителей понимают, что анимация и мультипликация — это то, что закладывает основы развития ребенка, его ценности, ответы на вопросы: что такое хорошо и что такое плохо, кто друг, а кто враг, как надо поступать в жизни, и поэтому, я думаю, что мы конкурируем контентом, конкурируем той памятью родителя", — полагает председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева

На фестивале уполномоченный по правам ребёнка и одновременно мама шести детей Анна Кузнецова

"Самое важное, чтобы наших детей окружало все самое лучшее: лучшие мультфильмы, лучшие книги, лучшие фильмы, не просто, чтобы они производились, но и были доступны. И сегодня мы видим такой открытый формат, когда огромное количество родителей может прийти и познакомиться с самыми лучшими мультиками, которые у нас производятся. Это же очень важно!" — отмечает детский омбудсмен.

На «Мультимире» уже появилась своя премия. Журналисты, эксперты в области анимации и детских товаров выбирают лучшие мультсериалы и мультфильмы. Но, конечно, «Мультимир» — это не просто большой и красочный детский праздник. Серьёзная деловая площадка, где представители индустрии и власти, например, Минпромторг , обсуждают и предлагают конкретные меры: как развивать детскую индустрию в России, что сделать, чтобы качественных мультфильмов, а значит и любимых героев, стало больше.

"Более 500 млрд рублей обороты индустрии детства в нашей стране. И все психологи, специалисты, которые занимаются с детьми, говорят, что игрушка — это такой проводник во взрослый мир. С этой игрушкой ребенок проживает, развивается, идеи у него возникают. Наше желание, чтобы этот проводник был качественный, доступный и безопасный", — поделилась своим мнением заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова

"Благодаря, в частности, «Мультимиру» — и в значительной степени — будет существенный рост и производства игрушечного, и продаж, связанных с российскими мультипликационными брендами", — уверен заместитель генерального директора ВГТРК , председатель совета директоров АО «Цифровое телевидение» Дмитрий Медников

"Мультимир" проходит пять дней, до воскресенья — на ВДНХ.