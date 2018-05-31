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В Сургуте проверят сотрудников бассейна, где чуть не утонул ребёнок
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В Сургуте проверят сотрудников бассейна, где чуть не утонул ребёнок 

RT на русском 30 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В Сургуте проверят сотрудников бассейна, в котором чуть не утонул ребёнок, сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника следственного руководителя СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Алину Никифорову.
По её словам, планируется дать оценку действиям либо бездействию персонала в рамках процессуальной проверки, организованной по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
По результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее Nation News сообщало, что в Мурманской области завели дело после падения ворот на ребёнка на спортплощадке.
RT на русском: последние новости
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