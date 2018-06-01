На юге Санкт-Петербурга появятся новые детские сады и школы

На юге Санкт-Петербурга, во внутригородском муниципальном образовании Шушары, могут появиться новые детские сады и школы. С такой просьбой к местным властям обратились жители района, сообщает Федеральное агентство новостей

В обращении граждан отмечается, что с 2013 года в Шушарах построено двадцать многоэтажек, однако в эксплуатацию не ввели ни одного детского учебного учреждения. Из-за этого местные жители вынуждены возить ребят в детские сады и школы в другие округа Пушкинского района Санкт-Петербурга — внутри посёлка просто нет мест для новых учащихся.

Только по официальным данным, в посёлке проживает двадцать тысяч граждан. В центральной части населённого пункта работает всего две школы и два детских сада — уже к началу учебного года там должно открыться детское дошкольное учреждение на 320 мест.