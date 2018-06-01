Ещё
На юге Санкт-Петербурга появятся новые детские сады и школы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

На юге Санкт-Петербурга появятся новые детские сады и школы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
На юге Санкт-Петербурга, во внутригородском муниципальном образовании Шушары, могут появиться новые детские сады и школы. С такой просьбой к местным властям обратились жители района, сообщает Федеральное агентство новостей.
В обращении граждан отмечается, что с 2013 года в Шушарах построено двадцать многоэтажек, однако в эксплуатацию не ввели ни одного детского учебного учреждения. Из-за этого местные жители вынуждены возить ребят в детские сады и школы в другие округа Пушкинского района Санкт-Петербурга — внутри посёлка просто нет мест для новых учащихся.
Только по официальным данным, в посёлке проживает двадцать тысяч граждан. В центральной части населённого пункта работает всего две школы и два детских сада — уже к началу учебного года там должно открыться детское дошкольное учреждение на 320 мест.
Парламентская газета: последние новости
Фонд «Женщины за жизнь» предложил установить памятник нерождённым детям Целесообразность передачи детсадов в безвозмездное пользование оценит специальная комиссия В Москве названы победители фестиваля социальных интернет-ресурсов для инвалидов
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть11
Ляпы в советских кинохитах7
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности3
Помните ли вы Цоя: тест77
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина11
Видео
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение