Более 100 добрых дел совершили участники Большого фестиваля добровольцев

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости . За два дня полезной программы Большого фестиваля добровольцев волонтеры со всей России посетили 30 площадок, совершив более 100 добрых и полезных дел. Полезная программа Большого фестиваля добровольцев за два дня охватила все направления волонтерства. Участники не только помогли нуждающимся, но и узнали о результативных социальных проектах.

В Международный день защиты детей волонтеры устроили творческие и спортивные мероприятия для пациентов онкологического центра и воспитанников интернатов. Участники фестиваля провели арт-терапию для детей и сразились с подростками в товарищеском матче по футболу.

Добровольцы также посетили несколько общественных организаций и благотворительных фондов, где смогли познакомиться с механизмами развития добровольчества на региональном уровне, продвижения экологических проектов, волонтерской помощи в хосписах и больницах.