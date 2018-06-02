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Более 100 добрых дел совершили участники Большого фестиваля добровольцев
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Более 100 добрых дел совершили участники Большого фестиваля добровольцев 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Байкал24.ru
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. За два дня полезной программы Большого фестиваля добровольцев волонтеры со всей России посетили 30 площадок, совершив более 100 добрых и полезных дел. Полезная программа Большого фестиваля добровольцев за два дня охватила все направления волонтерства. Участники не только помогли нуждающимся, но и узнали о результативных социальных проектах.
В Международный день защиты детей волонтеры устроили творческие и спортивные мероприятия для пациентов онкологического центра и воспитанников интернатов. Участники фестиваля провели арт-терапию для детей и сразились с подростками в товарищеском матче по футболу.
Добровольцы также посетили несколько общественных организаций и благотворительных фондов, где смогли познакомиться с механизмами развития добровольчества на региональном уровне, продвижения экологических проектов, волонтерской помощи в хосписах и больницах.
Большой фестиваль добровольцев проходит с 31 мая по 2 июня в Москве. 2 июня на территории парка «Сокольники» будет расположено несколько лекториев, выставка благотворительных и общественных организаций, зоны для интерактивных игр и мастер-классов, спортивные площадки. Вечером волонтеров, жителей и гостей столицы ждет концерт с участием российских звезд: на сцену выйдут Алексей Воробьев, Юлиана Караулова, группы Quest Pistols Show, Burito, «Пицца» и рэпер Мот.
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