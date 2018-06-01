На Большом фестивале добровольцев расскажут, как помочь природе

На протяжении всего дня будет работать лекторий, где всем желающим расскажут и покажут, как обычный человек может внести вклад в сохранение уникальных уголков российской природы. Гости смогут посмотреть фильмы об особо охраняемых природных территориях страны, необычные концертные номера, презентации наиболее интересных событий в сфере охраны окружающей среды, сообщает официальный сайт Года экологии.

О взаимодействии сотрудников ООПТ с волонтерами и о том, как обычные люди могут помогать охраняемым территориям, расскажут представители Приокско-Террасного заповедника и национального парка «Лосиный остров».

Уникальные инициативы по спасению вымирающих видов презентуют «Центр природы Кавказа» (сохранение последнего на Кавказе участка самшита колхидского) и Центр «Амурский тигр» (участие волонтеров в проектах по сохранению амурского тигра).