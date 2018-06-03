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На первом этапе Большого фестиваля футбола «Зенита» побывали 4 тыс. гостей
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На первом этапе Большого фестиваля футбола «Зенита» побывали 4 тыс. гостей 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
2 июня в Иркутске стартовал футбольный марафон «Зенита» и Газпромбанка. В день 357-летия города на острове Конный прошёл Большой фестиваль футбола, который, несмотря на штормовое предупреждение, посетили более 4000 человек. Гости фестиваля приняли участие в конкурсах, мастер-классах тренеров академии сине-бело-голубых, соревнованиях по кикеру и фристайлу, а также других футбольных развлечениях.
180 юных футболистов стали участниками футбольного конкурса академии «Зенита». По итогам серии тестов, проведённых профессиональными тренерами Дмитрием Радченко и Антоном Ивановым, были определены шесть победителей, которые в августе отправятся на сборы в Петербург. Сертификаты победителям вручил руководитель иркутской дирекции Восточно-сибирского филиала Газпромбанка Вячеслав Неупокоев. К сильнейшим юным футболистам Иркутска присоединятся ещё 30 лучших участников из следующих городов проекта, а также победители онлайн-отбора Большого фестиваля футбола. «Зенит» организует для них специальную тренировочную сессию, развивающую ключевые футбольные навыки. Большой фестиваль футбола продолжит свою работу в Красноярске (10 июня), Тюмени (16 июня), Новосибирске (23 июня), Саратове (1 июля) и завершится 8 июля в Воронеже.
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